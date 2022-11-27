"Маніакальне бажання занурити Україну в темряву": в МВС прокоментували атаки РФ на об'єкти енергетики

Внаслідок російських обстрілів в Україні постраждало вже близько 32 тисяч цивільних об’єктів.

Перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін, заявив, що росіяни "марять маніакальним бажанням занурити Україну в темряву". Саме тому РФ буде далі атакувати критичну енергетичну інфраструктуру.

Про це він сказав 27 листопада в етері телемарафону.

За його словами, поки немає жодних підстав вважати, що Кремль зупиняться. Втім, Україну не зламати, наголосив він.

"Нас можуть чекати досить непрості часи, але і уряд готується. Я знаю, що переважна більшість українців так само готуються до подібних атак", - сказав Єнін.

Наразі в 524 населених пунктах у семи регіонахповністю або частково відсутня електроенергія. Крім того, внаслідок ударів РФ по Україні постраждало близько 32 тисяч цивільних об'єктів, а також понад 700 об'єктів критичної інфраструктури. Зокрема, аеродроми, мости, нафтобази, електричні підстанції. Тим часом 3% від кількості зафіксованих обстрілів були військові об'єкти.

"Як і належить терористам, під прицілом у них - цивільні об’єкти. Це, в першу чергу, приватні або багатоквартирні будинки мирних мешканців. Під прицілом росіян залишаються й об’єкти критичної інфраструктури" - сказав Єнін.

Нагадаємо, радника голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що удари російських військ по об'єктах енергетики не впливають на ситуацію на фронті.

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