- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 451
- Час на прочитання
- 1 хв
Манявський водоспад на Прикарпатті повністю скував лід — дивовижні фото
20-метровий Манявський водоспад в Івано-Франківській області повністю обледенів через сильні морози.
В Івано-Франківській області повністю замерз 20-метровий Манявський водоспад..
Фото вкритого кригою водоспаду поширюють у соціальних мережах відвідувачі та місцеві жителі, зокрема, roma.manyava.
На оприлюднених кадрах видно, як поблизу замерзлого водоспаду фотографуються туристи.
Згідно з прогнозом Українського гідрометеорологічного центру (УкрГМЦ), у регіоні зберігається морозна погода з мінусовими температурою, вдень — близько −6…−5 °C, а вночі може опускатися ще нижче — до −9 °C.
Повне замерзання Манявського водоспаду трапляється не щороку й зазвичай можливе лише під час тривалих сильних морозів.
Що відомо про Манявський водоспад
Манявський водоспад є гідрологічною пам’яткою природи загальнодержавного значення. Він розташований в Українських Карпатах, у масиві Горгани, на південний захід від села Манява в Івано-Франківській області.
Висота водоспаду становить близько 20 метрів, що робить його одним із найвищих у Карпатах та в Україні. Біля підніжжя водоспаду утворилася невелика природна водойма з чистою гірською водою.
Нагадаємо, до України йде лютий мороз до -24 °C. Так, 12 січня, в Україні збережеться морозна погода. У більшості областей України буде без опадів, лише в західних областях пройде сніг.