Через морози на Прикарпатті 20-метровий Манявський водоспад в Івано-Франківській області повністю замерз Фото ілюстративне / © pixabay.com

Реклама

В Івано-Франківській області повністю замерз 20-метровий Манявський водоспад..

Фото вкритого кригою водоспаду поширюють у соціальних мережах відвідувачі та місцеві жителі, зокрема, roma.manyava.

На оприлюднених кадрах видно, як поблизу замерзлого водоспаду фотографуються туристи.

Реклама

Фото instagram roma.manyava

Згідно з прогнозом Українського гідрометеорологічного центру (УкрГМЦ), у регіоні зберігається морозна погода з мінусовими температурою, вдень — близько −6…−5 °C, а вночі може опускатися ще нижче — до −9 °C.

Фото instagram roma.manyava

Повне замерзання Манявського водоспаду трапляється не щороку й зазвичай можливе лише під час тривалих сильних морозів.

Фото instagram roma.manyava

Що відомо про Манявський водоспад

Манявський водоспад є гідрологічною пам’яткою природи загальнодержавного значення. Він розташований в Українських Карпатах, у масиві Горгани, на південний захід від села Манява в Івано-Франківській області.

Висота водоспаду становить близько 20 метрів, що робить його одним із найвищих у Карпатах та в Україні. Біля підніжжя водоспаду утворилася невелика природна водойма з чистою гірською водою.

Реклама

Нагадаємо, до України йде лютий мороз до -24 °C. Так, 12 січня, в Україні збережеться морозна погода. У більшості областей України буде без опадів, лише в західних областях пройде сніг.