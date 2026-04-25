- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 242
- Час на прочитання
- 1 хв
"Маніяк" розгулює Києвом і полює на дітей із нібито зараженими голками: що відомо
У Києві невідомий нібито встромлює дітям голки з наркотиками — у поліції прокоментували.
У Мережі з’явилася інформація, що у Києві чоловік намагається підсунути наркотики дітям. Він нібито підходить до дитячих майданчиків і навіть заглядає до дитячих візочків.
У поліції кореспонденту ТСН.ua дали пояснення щодо цієї інформації.
«Заяв та повідомлень не надходило до поліції, зареєстрували самостійно за фактом публікації. Наразі триває перевірка», — повідомила в коментарі для ТСН.ua речниця ГУНП в м.Києві Ганна Страшок.
Як з’ясував ТСН.ua, повідомлення у соцмережах про «маніяка з голками», який начебто полює на дітей, викликало чималу стурбованність у батьків, які гуляють на дитячих майданчиках київської Борщагівки.
Нагадаємо, у Львові правоохоронці ліквідували канал збуту наркотичних речовин. Двоє співмешканців організували незаконний бізнес, продаючи кокаїн та екстазі, а для конспірації використовували книжки українських класиків.