ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
"Маніяк" розгулює Києвом і полює на дітей із нібито зараженими голками: що відомо

У Києві невідомий нібито встромлює дітям голки з наркотиками — у поліції прокоментували.

Дитячий майданчик

Дитячий майданчик / © pixabay.com

У Мережі з’явилася інформація, що у Києві чоловік намагається підсунути наркотики дітям. Він нібито підходить до дитячих майданчиків і навіть заглядає до дитячих візочків.

У поліції кореспонденту ТСН.ua дали пояснення щодо цієї інформації.

«Заяв та повідомлень не надходило до поліції, зареєстрували самостійно за фактом публікації. Наразі триває перевірка», — повідомила в коментарі для ТСН.ua речниця ГУНП в м.Києві Ганна Страшок.

Як з’ясував ТСН.ua, повідомлення у соцмережах про «маніяка з голками», який начебто полює на дітей, викликало чималу стурбованність у батьків, які гуляють на дитячих майданчиках київської Борщагівки.

Нагадаємо, у Львові правоохоронці ліквідували канал збуту наркотичних речовин. Двоє співмешканців організували незаконний бізнес, продаючи кокаїн та екстазі, а для конспірації використовували книжки українських класиків.

Дата публікації
Кількість переглядів
242
