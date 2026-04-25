"Маніяк" розгулює Києвом і полює на дітей із нібито зараженими голками: що відомо

Дитячий майданчик / © pixabay.com

У Мережі з’явилася інформація, що у Києві чоловік намагається підсунути наркотики дітям. Він нібито підходить до дитячих майданчиків і навіть заглядає до дитячих візочків.

У поліції кореспонденту ТСН.ua дали пояснення щодо цієї інформації.

«Заяв та повідомлень не надходило до поліції, зареєстрували самостійно за фактом публікації. Наразі триває перевірка», — повідомила в коментарі для ТСН.ua речниця ГУНП в м.Києві Ганна Страшок.

Як з’ясував ТСН.ua, повідомлення у соцмережах про «маніяка з голками», який начебто полює на дітей, викликало чималу стурбованність у батьків, які гуляють на дитячих майданчиках київської Борщагівки.

