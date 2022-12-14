"Маніяки, яким подобається вбивати": російський солдат розповів про військові злочини ЗС РФ

У лавах ЗС РФ воюють маніяки, яким просто подобається вбивати людей.

Про це в інтерв'ю CNN розповів російський військовослужбовець Микита Чібрін, якому вдалося дезертувати та виїхати до ЄС.

Микита Чибрін –ексвійськовослужбовець ЗС РФ із російського міста Якутськ. Він служив у 64-й окремій гвардійській мотострілецькій бригаді, сумнозвісному російському військовому підрозділі, який звинувачується у скоєнні військових злочинів під час їхнього перебуванні у Бучі, Бородянці та інших містах і селах на північі від Києва. У вересні він дезертирував із російської армії і втік до Європи через Білорусь і Казахстан.

Міноборони України назвало військовий підрозділ, де служив Чибрін - військовими злочинцями, коли після виведення військ РФ з Київщини, там було виявлено масові могили з убитими мирними жителями та тіла мертвих, що лежали на вулицях.

Була вказівка "вбивати всіх"

Микита Чибрін розповідає, що під час їхньої дислокації на Київщині в березні, бачив, як його однополчани - російські солдати втікали після нібито зґвалтування двох українок .

"Я бачив, як вони бігли, а потім дізнався, що вони ґвалтівники. Вони зґвалтували матір і доньку", – сказав він.

Їхні командири, за словами Чибріна, знизували плечима, коли дізналися про зґвалтування. Підозрюваних у зґвалтуванні били, каже він, але вони так і не понесли повного покарання за скоєне - їх просто звільнили з армії.

Командиром підрозділу був Азатбек Омурбеков, офіцер 64-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади, відомий як "Бучанський м'ясник" і перебуває під санкціями Євросоюзу та Великої Британії. США наклали санкції на всю бригаду.

В РФ заперечують факти вбивств та катувань мирних жителів військовослужбовцями ЗС РФ. Путін присвоїв підрозділу почесне військове звання та відзначив його за "героїзм" і "сміливі дії". Чибрін сказав, що особливого героїзму він нен побачив, а от військові злочини - так.

"Я не бачив вбивств, але я бачив, як ґвалтівники тікали, за якими переслідували (вищі ранги підрозділу), тому що вони скоїли зґвалтування", – сказав він.

За його словами, командування ЗС РФ дало пряму вказівку "вбивати всіх, хто ділився інформацією про позиції підрозділу, чи то військових, чи цивільних".

"Є маніяки, яким подобається вбивати людину. Там такі маніяки з’явилися", – сказав він.

Чибрін також розповів про масове мародерство на Київщині - російські солдати забирали все, що їм подобалося, коштовності побутову техніку оргтехніку тощо.

"Вони цього зовсім не приховували. Багато хто з мого підрозділу, коли ми виїжджали з Липовки і Андріївки в кінці березня, забирали машини, техніку, забирали цивільні машини і продавали в Білорусь. Металітет такий: якщо ти щось вкрадеш, ти хороший. Якщо вас ніхто не спіймає, добре! Якщо ти бачиш щось дороге, крадеш це і не попадаєшся, ти хороший", - розповідає Чибрін.

Він додав, що командири підрозділу знали про злочини підлеглих, але ніяк на це не реагували.

"Солдати для них - гарматне м'ясо"

Чибрін не сумнівається, що Росія зрештою програє війну, але до цього моменту буде ще багато загиблих.

Фото: theins.ru

"Росія не зупиниться, поки не проллється велика кров, поки всі не помруть. Солдати для них - гарматне м'ясо. Вони їх не поважають. Звичайно, Росія програє. Тому що весь світ підтримує Україну. Думати, що вони (росіяни) переможуть – це нерозумно. Вони думали, що за три дні займуть Київ. Який зараз день [війни]? Думали, приїдуть в Україну, зустрінуть квітами. Але їм сказали, щоб вони відійшли, і закидали коктейлями Молотова", – сказав він.

«Вони нам брехали»

За словами Чибріна, солдати з його підрозділу були погано підготовленими. Для навчання їм дали автомати, мішень і 5 тисяч куль, і на тому все. Він сказав, що багато чоловіків були погано навчені, і більшість не мали уявлення, куди вони прямують.

"Ті, хто говорив, що легко буде розстрілювати українців, коли вони повернуться з передової… вони навіть не могли зі мною поговорити. Вони бачили війну, бачили поразку, бачили, як вбивали їхніх товаришів, бачили трупи. Зрозуміли – але втекти не змогли. Це була велика брехня. Це були військові навчання з білоруською армією. І вони нам брехали. 24 лютого просто сказали, що всі підуть воювати", - розповідає Микита.

Сам Чибрін зізнається, коли дізнався, що його відправляють на війну, намагався відмовитися і поспілкуватися з командиром, але отримав погрози.

"Перше, що я сказав, було: "Командире, до біса, я не хочу йти на війну", а він сказав: "Гей, ти, у тебе будуть великі проблеми, ти потрапиш у в’язницю і твоя сім’я матиме великі проблеми" … і він напав на мене, посадив у спецтранспорт і закрив двері. І я не міг їх відкрити зсередини. Ось так я поїхав в Україну", - зізнається колишній солдат.

Після цього він разом із своїм підрозділом кілька місяців пробув в Україні на Київщині, далі отримав поранення і потрапив до військового госпіталю у Росії, але в травні був змушений повернутися в Україну. Цього разу його відправили до Харківської області на сході України, а потім провів час у лісах навколо Ізюма. Там він вирішив втекти, заскочивши у вантажівку.

"Я стрибаю в кузов вантажівки і бачу, вау, інші хлопці також виїжджають з України. І вони кажуть, що ми не хочемо воювати. І я їду на кордон з Росією і кажу, що мені потрібна медична допомога», – сказав він.

Повернувшись до Росії, Чибрін провів у лікарні майже місяць, алі йому знову запропонували підписати папери про те, що він повертається на війну.

Чибрін спочатку втік до Санкт-Петербурга, а потім сів на потяг до Білорусі. Опинившись там, він зміг знайти посередника, який допоміг йому дістатися до Казахстану, звідки він зрештою переїхав до свого поточного місця розташування.

Тепер він має намір розповісти про події, свідком яких він був в Україні, навіть написав антивоєнну пісню "Сотні душ, сотні тіл загиблих людей. Сотні матерів без дітей".

Нагадаємо, що російські окупанти намагалися висадити десант у Нікополі. ВтімЮ зробити цього вони не змогли, через замінований берег міста.

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