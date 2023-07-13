Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Мапа нерухомості УПЦ МП: вся Україна в червоних цятках і лише в кількох областях "пустелі"

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
Дата публікації
Перегляди
2225
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Мапа нерухомості УПЦ МП: вся Україна в червоних цятках і лише в кількох областях "пустелі"

Карта майна УПЦ МП / Фото: Ngl.media

Журналісти створили першу базу даних нерухомості та землі УПЦ МП.

Антикорупційний центр NGL.media разом із YouControl зібрали інформацію про усю нерухомість УПЦ Московського патріархату в Україні. 

Йдеться не лише про культові споруди, але й інші будівлі. За словами журналістів, дані взяті з держреєстрів станом на травень 2023 року. Вони не враховують майна, зареєстрованого на фізичних осіб, пов’язаних з УПЦ МП.

Майно УПЦ МП в окупованому Криму і на інших окупованих територіях вказане лише те, що досі зареєстроване за українським законодавством.

За інформацією розслідувачів, найбільше УПЦ МП володіє або користується нерухомістю у таких областях:

  • Закарпатській (313 споруд і 335 ділянок),
  • Донецькій (369 споруд і 235 ділянок),
  • Київській (152 споруди і 398 ділянок),
  • Одеській (330 споруд і 188 ділянок),
  • Рівненській (250 споруд та 236 ділянок),
  • Дніпропетровській (204 споруди і 204 ділянки),
  • Чернівецькій (198 споруд і 212 ділянок).
© Ngl.media
Фото: Ngl.media

Водночас у коментарях користувачі зауважили, що це далеко не повні цифри і насправді УПЦ МП володіє більшою кількістю майна.

Найменше нерухомості в УПЦ МП у Івано-Франківській (19 споруд та 16 ділянок) і Львівській (4 споруди і 4 ділянки) областях.

У статті зазначається, що частину майна УПЦ МП, особливо у сільській місцевості, не змогли нанести на карту, оскільки у реєстрах вони мають старі чи помилкові назви (наприклад, вулиця Леніна), тож точне визначення координат є утрудненим.

З картою нерухомості УПЦ МП можна ознайомитися за посиланням.

Раніше повідомлялося, що в Одеській області священник УПЦ МП регулярно ґвалтував свою дочку та давав розбещувати іншому попу.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
2225
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація