Мапа нерухомості УПЦ МП: вся Україна в червоних цятках і лише в кількох областях "пустелі"

Антикорупційний центр NGL.media разом із YouControl зібрали інформацію про усю нерухомість УПЦ Московського патріархату в Україні.

Йдеться не лише про культові споруди, але й інші будівлі. За словами журналістів, дані взяті з держреєстрів станом на травень 2023 року. Вони не враховують майна, зареєстрованого на фізичних осіб, пов’язаних з УПЦ МП.

Майно УПЦ МП в окупованому Криму і на інших окупованих територіях вказане лише те, що досі зареєстроване за українським законодавством.

За інформацією розслідувачів, найбільше УПЦ МП володіє або користується нерухомістю у таких областях:

Закарпатській (313 споруд і 335 ділянок),

Донецькій (369 споруд і 235 ділянок),

Київській (152 споруди і 398 ділянок),

Одеській (330 споруд і 188 ділянок),

Рівненській (250 споруд та 236 ділянок),

Дніпропетровській (204 споруди і 204 ділянки),

Чернівецькій (198 споруд і 212 ділянок).

Фото: Ngl.media

Водночас у коментарях користувачі зауважили, що це далеко не повні цифри і насправді УПЦ МП володіє більшою кількістю майна.

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Найменше нерухомості в УПЦ МП у Івано-Франківській (19 споруд та 16 ділянок) і Львівській (4 споруди і 4 ділянки) областях.

У статті зазначається, що частину майна УПЦ МП, особливо у сільській місцевості, не змогли нанести на карту, оскільки у реєстрах вони мають старі чи помилкові назви (наприклад, вулиця Леніна), тож точне визначення координат є утрудненим.

З картою нерухомості УПЦ МП можна ознайомитися за посиланням.

Раніше повідомлялося, що в Одеській області священник УПЦ МП регулярно ґвалтував свою дочку та давав розбещувати іншому попу.

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