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Мапа руйнувань цивільної інфраструктури окупантами: можна оцінити кількість знищених об'єктів

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Мапа руйнувань цивільної інфраструктури окупантами: можна оцінити кількість знищених об'єктів

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135 медичних закладів зруйновано вщент.

Українська юридична консультативна група (Ukrainian Legal Advisory Group) зробила мапу руйнувань цивільної інфраструктури збройними силами РФ. Зруйновано щонайменше:

  • 4 431 житловий будинок;
  • 548 навчальних закладів;
  • 135 медичних закладів;
  • 8 закладів культури та мистецтва
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Нагадаємо, збройні сили РФ здійснили обстріл Броварів – розпочато розслідування.

Броварською окружною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

Під Броварами, куди окупанти вдарили двічі дорогущими ракетами, їм вдалося "знешкодити" теплицю, гній і козу.

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