Мапа руйнувань цивільної інфраструктури окупантами: можна оцінити кількість знищених об'єктів

135 медичних закладів зруйновано вщент.
Українська юридична консультативна група (Ukrainian Legal Advisory Group) зробила мапу руйнувань цивільної інфраструктури збройними силами РФ. Зруйновано щонайменше:
- 4 431 житловий будинок;
- 548 навчальних закладів;
- 135 медичних закладів;
- 8 закладів культури та мистецтва
Нагадаємо, збройні сили РФ здійснили обстріл Броварів – розпочато розслідування.
Броварською окружною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).
Під Броварами, куди окупанти вдарили двічі дорогущими ракетами, їм вдалося "знешкодити" теплицю, гній і козу.
Читайте також:
- Ворог продовжує спроби форсування річки Ірпінь: яка ситуація у Київській області 22 березня
- "Я даю 2-3 тижні на припинення активних бойових дій", - Арестович
- Вперше в історії: Європейський союз через напад Росії на Україну схвалив оборонну стратегію
- Що повинен знати кожен українець в умовах війни: правила та поради