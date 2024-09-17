Мар'яна Безугла написала заяву про звільнення і попросила обрати її на іншу посаду — що відомо

Нардепка хоче звільнитися з посади заступниці голови Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки.

Народна депутатка Мар'яна Безугла написала заяву про звільнення з посади заступника голови Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки.

Про це свідчить документ, який вона оприлюднила на своїй сторінці у Facebook.

"Відповідно до частини третьої статті 84 Регламенту Верховної Ради України, прошу увільнити мене від виконання обовʼязків заступника голови Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки та обрати членом Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва", — йдеться в заяві.

Також у заяві вона попросила обрати її членом Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва.

Народна депутатка Мар'яна Безугла написала заяву про звільнення Фото: bezuhlamariana

"Розширення діяльності, концепт. Ірина Геращенко приготуватись, Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine, не сумуйте, я недалеко", — зробила підпис Безугла під копією своєї заяви у соцмережі.

Раніше народна депутатка Мар’яна Безугла заявила заявила про недостатню підготовку мобілізованих в Україні. За її словами, військові, яких доправили на Покровський напрямок, за 45 днів майже нічому не навчилися.

У виданні The Washington Post повідомили, що українські командири вже давно нарікають на незадовільну підготовку новобранців у навчальних центрах.

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