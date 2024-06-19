Мар’яна Безугла приголомшила заявою про демобілізацію

Народна депутатка Мар’яна Безугла назвала "неправдою" інформацію про ймовірний розгляд у Верховній Раді законопроєкту про демобілізацію, який може розпочатися наприкінці літа цього року.

Такий коментар вона залишила під повідомленням українського блогера Євгенія Прокопишина, який розмірковував на цю тему після оприлюдненої в середу, 19 червня, інформації.

"ГШ [Генштаб] каже, що темпи мобілізації значно зросли і перевищують очікування — можливо з осені буде часткова демобілізація (швидше за все довготривала ротація). Але важливо не просто набрати людей, а набрати молодших і добре їх підготувати— от з цим все ще є проблеми..." - написав він.

Коментар Мар'яни Безуглої про демобілізацію

Однак, Мар’яна Безугла коротко спростувала таке припущення, а в наступному коментарі написала, що "мобілізація зросла, також вже має ефект рекрутинг, але ніякої демобілізації не розглядають".

При цьому народна депутатка пообіцяла написати окремо про те, що насправді відбувалося на засіданні профільного парламентського комітету.

Як повідомлялося, членкиня комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Ірина Фріз заявила, що на робочій групі комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки з Міноборони і Генштабом була досягнута домовленість щодо демобілізації.

Нагадаємо, раніше секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони і розвідки Роман Костенко заявив, що якщо теперішні темпи мобілізації в Україні будуть збережені до кінця літа, у Верховній Раді можуть розпочати розгляд законопроєкту про демобілізацію. За прогнозом Костенка, відповідний законопроєкт може бути ухвалено вже у жовтні 2024 року.

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