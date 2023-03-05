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"Мар‘їнки більше нема": Єрмак показав страшні фото випаленого росіянами міста

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
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"Мар‘їнки більше нема": Єрмак показав страшні фото випаленого росіянами міста

Фото: Андрій Єрмак/Facebook

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак показав фото вщент зруйнованої росіянами Мар'їнки.

Очільник ОП Андрій Єрмак наголосив, що те, як сьогодні виглядає Мар'їнка на Донеччині, є наслідком терористичних дій Росії.

Про це він написав у своєму Telegram.

"Мар‘їнка. Її більше нема. Так виглядають наслідки діяльності терористичної росії. Вони мало чим відрізняються від ІДІЛ (невизнана ісламістська терористична держава - ред.)", - написав Єрмак.

Він наголосив, що за ці злочини росіяни мають піти під трибунал з подальшим санкційним тиском та загальною ізоляцією в міжнародній спільноті.

"Русскій мір". До нього Мар‘їнка жила та процвітала. Якою має бути розплата росіян за Мар‘їнку та інші українські міста? За злочини та вбивства? Трибунал. Санкційна удавка. Військове знищення на полі бою. Ізоляція. Справедливий перегляд російської історії, включно з часами Другої світової. Репарації. Демілітаризація. Крах режиму. Ми зробимо це", - наголосив очільник ОП.

Нагадаємо, російські окупанти, які не можуть фізично взяти Мар'їнку Донецької області, дощенту випалили та знищили місто ракетними та артилерійськими обстрілами. Апокаліптичні світлини опублікували у Мережі.

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Дата публікації
Перегляди
468
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