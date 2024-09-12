Марафон українського кіно від Київстар ТБ: спецпоказ "Яремчук: Незрівнянний світ краси" та кінолекторій

З нагоди Дня українського кіно платформа кіно та телебачення Київстар ТБ проведе особливий захід на Поляні ВДНГ. У програмі — покази фільмів та кінолекторій від творців фільму "Яремчук: Незрівнянний світ краси" та співзасновників KNIFE! Films.

14 вересня Київстар ТБ організовує Марафон українського кіно на Поляні ВДНГ у кінотеатрі просто неба. Захід об’єднає поціновувачів вітчизняного кінематографу та всіх тих, для кого важливий розвиток української культури.

Уже цієї суботи з 13:00 до 18:00 на Поляні ВДНГ Київстар ТБ покаже різножанрові українські стрічки за підтримки FILM.UA Дистрибуціята Української Кіношколи. Зокрема, на відвідувачів чекає спецпоказ документальної драми "Яремчук: Незрівнянний світ краси" виробництва Марії Яремчук та студії KNIFE! Films, яка показує справжній шлях першої поп-зірки України.

Після цього відбудеться зустріч із творчою командою фільму — режисером Артемом Григоряном та продюсером Максимом Сердюком — в межах кінолекторію. Лектори поговорять на тему "Як створювати популярне документальне кіно" та розкажуть про власний шлях від створення Youtube-контенту до фільмів для кінотеатрів та великих ОТТ-платформ.

Програма Марафону українського кіно:

13:00 — показ повнометражного документального фільму " Яремчук: Незрівнянний світ краси" .

. 15:00 – Кінолекторій від Київстар ТБ та Української Кіношколи: зустріч із творчою командою фільму "Яремчук: Незрівнянний світ краси".

16:00 — показ повнометражного художнього фільму "Памфір".

Кінотеатр просто неба на Поляні ВДНГ знаходиться за адресою: м. Київ, проспект Академіка Глушкова, 1. Він оснащений генератором, а також накриттями від сонця та дощу. Вхід на подію вільний за попередньої реєстрації. Щоб зайняти місце для сидіння, можна просто придбати будь-що поруч у зоні фудкорту.

Партнери заходу: FILM.UA Дистрибуція, Українська Кіношкола.

Медіапартнери: 1+1 media, tsn.ua та Главред, а також медіа про життя столиці ТиКиїв.

Довідково:

Київстар ТБ — спільний проєкт 1+1 media та Київстар, заснований 11 грудня 2019 року. Це платформа кіно та телебачення, що надає користувачам доступ до сотень тисяч годин українського та світового контенту, прямоефірних програм і регулярно пропонує для перегляду ексклюзивні проєкти. Платформа нараховує понад 430 телеканалів і VOD-бібліотеку із 20 000 фільмів, серіалів, мультфільмів і шоу. Київстар ТБ доступна для всіх операторів мобільного зв'язку в Україні та всіх інтернет-провайдерів. Дізнавайтеся більше про новинки на платформі в телеграм-каналі "Кіно для ТБ".

Українська Кіношкола – провідна українська кіношкола, яка виховує нове покоління українських кінопрофесіоналів. Тут студенти здобувають якісну кіноосвіту, навчаючись у фахівців української та міжнародної кіноіндустрії.

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