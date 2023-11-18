Вочевидь, у зрадників України, які працюють на російських терористів, таки не усе в порядку зі здоровим глуздом, і вони щодня вперто це доводять.

Херсонський гауляйтер Володимир Сальдо заявив, що Україна буцімто має намір "бомбити Польщу". Для цього, вважає ненормальний, ми навіть "переробляємо натівські ракети".

Про це йдеться в інтерв'ю Сальдо російському журналісту.

"Українці наносять російське маркування на ракети"

У хворій уяві Сальдо, українська сторона нібито готує удари по базах у Польщі. Звісно ж, каже він, головна мета України – звинуватити у злочині Росію. На його думку, підступні українці прямо зараз готують для атаки зброю від "загниваючого й небезпечного" Заходу.

"Я знаю, що режим Зеленського готує удар по базах у Польщі. Зараз вони перероблюють далекобійні ракети, які НАТОвці дали, спеціально наносять російське маркування, щоб вдарити по Польщі та звинуватити Росію", – заявив колаборант.

Раніше Сальдо видав маячню про те, що Кирило Буданов за дорученням Зеленського віддав наказ "відкрити на нього полювання". Мовляв, у нього летіло "понад десять ракет високоточних ракет".

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