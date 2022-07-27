"Марчело, Welcome back": легендарний генерал Марченко повернувся до Миколаєва, щоб "кошмарити" окупантів

До Миколаєва прибув генерал-майор Дмитро марченко, який з початку повномаштабної війни в Україні керував обороною Миколаєва.

Завдяки вмілому командуванню Марченка, окупантам не вдалося захопити Миколаїв і піти далі. Зараз генерал-майор повернувся до міста з важливою місією.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Марчело, Welcome back!", - написав він.

Як повідомляє телеграм-канал "Збройні сили України. Війна з окупантами", посилаючись на слова Віталія Кіма, Марченко прибув для посиленої роботи з партизанами, зокрема у Херсонській області, та з військовою адміністрацією з багатьох питань.

Нагадаємо, що генерал Марченко попередив про небезпеку переговорів з РФ. Захисник Миколаєва певен, що переговори потрібні росіянам, аби набратися сил і знову відновити наступ.

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