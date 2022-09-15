Марцінків радить мешканцям міста запастися на зиму електрообігрівачами і подбати про хату в селі

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків радить радить місцевим мешканцям запастися на зиму електрообігрівачами.
Хоч місто готове до початку опалювального сезону, але ракетних ударів по критичній інфраструктурі ніхто не застрахований.
Про це мер міста сказав в ефірі радіо "Західний полюс".
"Якщо безпекова ситуація буде така, як є, ми цей сезон пройдемо. Єдине питання - це можливі удари по критичній інфраструктурі. Ми бачимо, що ворог зараз б’є по інфраструктурі: Кривий Ріг, Харківська ТЕЦ… Від ракетних ударів ніхто не застрахований. Ми на 100% не можемо планувати", - наголосив Марцінків.
У Франківську облаштовують пів сотні пунктів обігріву, а мешканцям міста мер радить придбати електричні обігрівачі та навіть будинок у селі.
"Рекомендую запасатися електрообігрівачами. Хто має [хату] у сільській місцевості, на всяк випадок…. Добре мати запасний варіант, якщо не буде газопостачання. Ситуація може бути різна", - каже мер міста.
За його словами, мерія готує інформаційні бюлетені для населення з рекомендаціями, як діяти у випадку проблем з тепло- та електропостачанням. Їх опублікують у Мережі та розвісять у під’їздах будинків.
Марцінків також наголосив, що одночасно подати тепло до усі будинків в Івано-Франківську не вийде. На запуск усіх 38 котелень потрібно близько 14 днів.
Нагадаємо, прем'єр Денис Шмигаль повідомляв, що Україна готується до початку нового опалювального сезону. На початок жовтня у сховищах буде накопичено 15,5 млрд куб. м газу. Крім того, існує домовленість із США про видлення 2 млрд. куб. газу. Також країна накопичує газ, вугілля і деревину та закуповує електрогенератори.
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