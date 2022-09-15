Марцінків радить мешканцям міста запастися на зиму електрообігрівачами і подбати про хату в селі

Хоч місто готове до початку опалювального сезону, але ракетних ударів по критичній інфраструктурі ніхто не застрахований.

Про це мер міста сказав в ефірі радіо "Західний полюс".

"Якщо безпекова ситуація буде така, як є, ми цей сезон пройдемо. Єдине питання - це можливі удари по критичній інфраструктурі. Ми бачимо, що ворог зараз б’є по інфраструктурі: Кривий Ріг, Харківська ТЕЦ… Від ракетних ударів ніхто не застрахований. Ми на 100% не можемо планувати", - наголосив Марцінків.

У Франківську облаштовують пів сотні пунктів обігріву, а мешканцям міста мер радить придбати електричні обігрівачі та навіть будинок у селі.

"Рекомендую запасатися електрообігрівачами. Хто має [хату] у сільській місцевості, на всяк випадок…. Добре мати запасний варіант, якщо не буде газопостачання. Ситуація може бути різна", - каже мер міста.

За його словами, мерія готує інформаційні бюлетені для населення з рекомендаціями, як діяти у випадку проблем з тепло- та електропостачанням. Їх опублікують у Мережі та розвісять у під’їздах будинків.

Марцінків також наголосив, що одночасно подати тепло до усі будинків в Івано-Франківську не вийде. На запуск усіх 38 котелень потрібно близько 14 днів.

Нагадаємо, прем'єр Денис Шмигаль повідомляв, що Україна готується до початку нового опалювального сезону. На початок жовтня у сховищах буде накопичено 15,5 млрд куб. м газу. Крім того, існує домовленість із США про видлення 2 млрд. куб. газу. Також країна накопичує газ, вугілля і деревину та закуповує електрогенератори.

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