Марцінків закликав франківців садити городи

Перш за все врожай піде на потреби громади і армії.

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків закликав мешканців громади садити городи.

Про це повідомляє місцеве видання "Курс".

Марцінків наголошує: важливо, щоб вся земля на території громади була розорана, а на ній були насаджені овочі. Це допоможе забезпечити потреби міста та військових.

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"Зараз хоч трохи сніжить та похолодало, але все-таки на календарі весна. А це означає, що незабаром початок городніх робіт. Я дуже прошу всіх мешканців нашої громади до цього серйозно віднестися і максимально задуматися над посадженням овочів в нашій територіальній громаді",- сказав міський голова Франківська.

За його словами, невдовзі розпочнеться перевезення пасажирів до садово-городніх масивів. Йдеться про 15 маршрутів. Про старт та графік перевезень міський голова повідомить згодом.

Також Руслан Марцінків зазначив, що посівну кампанію починає одна з франківських агрофірм.

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