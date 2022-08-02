Мариновані сливи на зиму: три прості бюджетні рецепти та бонусне відео

В серпні розпочинається сезон слив. З них часто роблять заготовки на зиму. Але це не лише варення та джеми. Мариновані сливи стануть чудовим гарніром до м'яса чи птиці. Читайте в матеріалі ТСН.ua про три прості рецепти, щоб їх приготувати.

Якщо ви хочете приготувати мариновані сливи на зиму, які підійдуть до м'яса, птиці чи стануть чудовим гарніром, варто звернути увагу на три прості та бюджетні рецепти.

Мариновані сливи з гвоздикою

Приготування цієї заготівлі займає всього лише 40 хвилин. Щоб приготувати мариновані сливи на зиму з гвоздикою, вам знадобляться:

сливи;

1 літр води;

300 г цукру;

1 чайна ложка кориці;

15 гвоздик.

Робити мариновані сливи за цим рецептом дуже просто:

Цих інгредієнтів вистачить на 3-літрову банку. Її потрібно зарання підготувати і добре промити. Потім щільно заповнити ємність сливами. Приготувати маринад: гвоздика, вода, цукор та кориця повинні добре прокипіти. Цим окропом залити сливи. Стерилізувати не менше 30 хвилин, потім закрити.

Дуже швидкі мариновані сливи на зиму до м'яса

Дуже швидкі мариновані сливи до м'яса / Фото: Pexels

Готувати такі мариновані сливи ви будете лише 15 хвилин. Проте заготівля виходить дуже смачною та чудово підходить до м'яса. Вам знадобляться:

сливи;

солодка цибуля;

мускатний горіх та чорний перець;

250 г води;

150 г винного оцту;

1 чайна ложка солі;

5 столових ложок цукру;

1/2 чайної ложки кориці;

5-6 гвоздик.

Спосіб приготування також дуже простий:

Всі інгредієнти для маринаду змішати та довести до кипіння. Відразу зняти з плити. Сливи розрізати навпіл, витягнути кісточки. Цибулю розрізати на четвертинки, розділити на окремі пелюстки. Викласти ці інгредієнти шарами в банку. Залити маринадом. Вживати в їжу ці мариновані сливи можна вже через 12 годин. А зберігати потрібно в холодильнику.

Мариновані сливи "як оливки": простий рецепт

Ці мариновані сливи підійдуть до м'яса або салатів, ними можна оформлювати страви. Для консервації вам знадобляться:

3 кг непошкоджених слив сорту венгерка;

1 літр води;

650 г цукру;

0,5 літрів оцту;

10 г лаврового листа;

1/2 чайні ложки чорного перцю;

1/2 чайні ложки гвоздики.

Як приготувати мариновані сливи за цим рецептом:

Готується маринад: для цього у каструлю додаються всі інгредієнти для маринаду, крім оцту. Його вливають, коли температура рідини буде не менше 80 градусів. Сливи помити, скласти в іншу каструлю та залити готовим маринадом. Залишити на добу. Потім маринад злити в окрему каструлю, довести до кипіння та знову залити ним сливи. На третю добу сливи перекласти в стерилізовані банки. Залити знову кип'яченим маринадом та закрутити.

Бонусне відео: мариновані сливи венгерки

Спробуйте приготувати таку консервацію цього літа. І вже взимку ви зможете насолоджуватися смачними маринованими сливами до м'яса.