Маріуполь бореться з російськими агресорами: українські захисники знищують окупантів та їхню техніку

Маріуполь стоїть! Маріуполь - це Україна!

Маріуполь дев'ятий день бореться з російською ордою: тривають важкі бої. Захисники міста мужньо б’ються з переважальними силами ворога.

Про це повідомили в Міністерстві оборони України.

"Ворог люто нищить місто, яке відмовилось приймати його хлібом-сіллю, аби українські захисники зневірилися та припинили чинити опір. Проте цього не станеться. За цей тиждень оборонцями Маріуполя вже знищено більше 30 одиниць ворожої бронетехніки: танків, БМП, "Тигрів", автозаправників тощо. Крім цього, знешкоджено понад 100 осіб особового складу піхоти та дві розвідувальні групи загарбників. В тилах окупантів успішно працюють наші розвідувальні групи. Маріуполь стоїть! Маріуполь - це Україна!" - наголосили в Міністерстві оборони.