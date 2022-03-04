Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Маріуполь бореться з російськими агресорами: українські захисники знищують окупантів та їхню техніку

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
©
©
©
©

Маріуполь стоїть! Маріуполь - це Україна!

Маріуполь дев'ятий день бореться з російською ордою: тривають важкі бої. Захисники міста мужньо б’ються з переважальними силами ворога.

Про це повідомили в Міністерстві оборони України. 

"Ворог люто нищить місто, яке відмовилось приймати його хлібом-сіллю, аби українські захисники зневірилися та припинили чинити опір. Проте цього не станеться. За цей тиждень оборонцями Маріуполя вже знищено більше 30 одиниць ворожої бронетехніки: танків, БМП, "Тигрів", автозаправників тощо. Крім цього, знешкоджено понад 100 осіб особового складу піхоти та дві розвідувальні групи загарбників. В тилах окупантів успішно працюють наші розвідувальні групи. Маріуполь стоїть! Маріуполь - це Україна!" - наголосили в Міністерстві оборони. 

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 4 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - близько 9166 осіб, 
  • танків ‒ 251, 
  • бойових броньованих машин ‒ 939, 
  • артилерійських систем – 105, 
  • РСЗВ - 50, 
  • засоби ППО - 18,
  • літаків – 33 (уточнюється), 
  • гелікоптерів – 37 (уточнюється),
  • автомобільної техніки - 404,
  • легкі швидкісні катери - 2,
  • цистерн з пальним - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

Корисні поради:

Наступна публікація