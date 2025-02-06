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Маріуполь будується на кістках мирних жителів: жахливі подробиці

Маріуполь будується на кістках мирних жителів: жахливі подробиці

Понівечений окупантами Маріуполь / Фото: Маріупольська міська рада

Це місце вже встигли назвати “Маріупольськими Альпами Смерті”.

У тимчасово окупованому Маріуполі знайшли місце масових поховань мешканців міста, яких поховали разом із будівельним сміттям.

Про це пише радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. 

За повідомленнями, на цій ділянці загарбники розмістили бетонний завод, що постачає матеріали для будівництва фортифікаційних споруд і нових житлових об’єктів.

"Тому, зараз Маріуполь будується на кістках без перебільшень. Без пересмикувань. А просто фізично бетон разом з кістками маріупольців", – йдеться в повідомленні.

Залишки зруйнованих будівель і місце масового поховання маріупольців перетворили на бетонний завод окупантів. / © Андрющенко Time - канал радника міського голови Маріуполя
Залишки зруйнованих будівель і місце масового поховання маріупольців перетворили на бетонний завод окупантів. / Фото: Андрющенко Time - канал радника міського голови Маріуполя

Маріуполь будується на кістках: бетонний завод окупантів на місці поховань

Маріуполь будується на кістках: бетонний завод окупантів на місці поховань

Нагадаємо, у Маріуполі під час демонтажу зруйнованих будинків на сміття викинули тисячі похованих людей без здійснення ексгумації.

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