Маріуполь деблокувати воєнним шляхом зараз неможливо: Арестович пояснив, чому

Також радник глави Офісу президента пояснив, як військові полегшили облогу міста.

Маріуполь деблокувати воєнним шляхом зараз неможливо.

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Таку думку висловив радник глави Офісу президента України Олексій Арестович у розмові із російським правозахисником Марком Фейгіним.

"Моя особиста оцінка щодо Маріуполя не змінилась і полягає вона в тому, що деблокувати Маріуполь військовим шляхом зараз неможливо", - сказав Арестович.

Також він пояснив, чому на його погляд, зробити це зараз неможливо.

"Будь-які деблокувальні війська не пройдуть туди, а навіть якщо пройдуть, то не зможуть деблокувати: не вистачить зараз сил і засобів. Що потрібно зробити стосовно Маріуполя: знімати облогу або полегшувати її можна непрямим шляхом", - сказав Арестович.

Радник глави Офісу президента пояснив, що було зроблено українськими військами для того, аби полегшити облогу Маріуполя.

"Постачання російських військових переривалось через пошкодження залізниці в Криму, Мелітополі. Друге: завдавалось ударів по бердянському порту і вони (росіяни. - Ред.) припинили поставки морським шляхом. Третє: туди літали наші гелікоптери, вивозили поранених, завозили боєприпаси та інше обладнання, поки не збили гвинтокрил і наші бійці не потрапили в полон, бо маршрут став відомим і його вже потім так не реалізуєш. І четверте: наше командування робить певні рухи у Запорізькій області, які змушують частину військ, які б пішли на Маріуполь, перекидатись і робити відсічний фланг в сторону Запоріжжя і не дозволяє всі сили і засоби застосовувати проти Маріуполя", - розповів Арестович.

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