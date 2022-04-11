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Маріуполь деблокувати воєнним шляхом зараз неможливо: Арестович пояснив, чому

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Маріуполь деблокувати воєнним шляхом зараз неможливо: Арестович пояснив, чому

Getty Images

Також радник глави Офісу президента пояснив, як військові полегшили облогу міста.

Маріуполь деблокувати воєнним шляхом зараз неможливо.

Таку думку висловив радник глави Офісу президента України Олексій Арестович у розмові із російським правозахисником Марком Фейгіним.

"Моя особиста оцінка щодо Маріуполя не змінилась і полягає вона в тому, що деблокувати Маріуполь військовим шляхом зараз неможливо", - сказав Арестович.

Також він пояснив, чому на його погляд, зробити це зараз неможливо.

"Будь-які деблокувальні війська не пройдуть туди, а навіть якщо пройдуть, то не зможуть деблокувати: не вистачить зараз сил і засобів. Що потрібно зробити стосовно Маріуполя: знімати облогу або полегшувати її можна непрямим шляхом", - сказав Арестович.

Радник глави Офісу президента пояснив, що було зроблено українськими військами для того, аби полегшити облогу Маріуполя.

"Постачання російських військових переривалось через пошкодження залізниці в Криму, Мелітополі. Друге: завдавалось ударів по бердянському порту і вони (росіяни. - Ред.) припинили поставки морським шляхом. Третє: туди літали наші гелікоптери, вивозили поранених, завозили боєприпаси та інше обладнання, поки не збили гвинтокрил і наші бійці не потрапили в полон, бо маршрут став відомим і його вже потім так не реалізуєш. І четверте: наше командування робить певні рухи у Запорізькій області, які змушують частину військ, які б пішли на Маріуполь, перекидатись і робити відсічний фланг в сторону Запоріжжя і не дозволяє всі сили і засоби застосовувати проти Маріуполя", - розповів Арестович.

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