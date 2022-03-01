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Маріуполь - під шквалом російської реактивної артилерії: окупанти гатять по всіх районах міста

Маріуполь - під шквалом російської реактивної артилерії: окупанти гатять по всіх районах міста

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Маріуполь - під шквалом російської реактивної артилерії: окупанти гатять по всіх районах міста

Фото: скріншот із відео

Обстріли не припиняються.

Маріуполь наразі перебуває під шквалом ударів російської реактивної артилерії. Поранено 21 людину. Число загиблих поки невідомо.

Про це у вівторок, 1 березня, повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"Маріуполь - під шквалом російської реактивної артилерії. Окупанти наносять удари по всіх районах міста. Обстріли не припиняються… За оперативною інформацію, вже відомо про 21 пораненого. Скільки загиблих, наразі невідомо", - написав він у Facebook.

Як повідомлялось, у Маріуполі російські війська розбомбили гуртожиток, який побудували для переселенців.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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