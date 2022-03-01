Маріуполь - під шквалом російської реактивної артилерії: окупанти гатять по всіх районах міста

Обстріли не припиняються.

Маріуполь наразі перебуває під шквалом ударів російської реактивної артилерії. Поранено 21 людину. Число загиблих поки невідомо.

Про це у вівторок, 1 березня, повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"Маріуполь - під шквалом російської реактивної артилерії. Окупанти наносять удари по всіх районах міста. Обстріли не припиняються… За оперативною інформацію, вже відомо про 21 пораненого. Скільки загиблих, наразі невідомо", - написав він у Facebook.

Як повідомлялось, у Маріуполі російські війська розбомбили гуртожиток, який побудували для переселенців.