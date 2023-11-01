Маріуполь потерпає від затоплення: місцеві скаржаться на бездіяльність комунальників

Мешканців одного з приватних будинків затопило: з водою опинився двір, будинок та підвал.

В тимчасово окупованому росіянами Маріуполі затопило місцевих мешканців. В цей час комунальники бездіють.

Про це повідомили в Маріупольській міськраді.

Як зазначається, мешканців одного з приватних будинків затопило: з водою опинився двір, будинок та підвал. Води там набігло по коліно. Люди у відчаї зверталися до комунальних служб та адміністрації. Але їм порадили вичерпувати воду самостійно.

“В адміністрації кажуть, що це компетенція водоканалу, але добитися від них якихось дій - не можливо…ми, на їхню думку, повинні самі вичерпувати воду, яка натекла за час пориву, а також самостійно чистити зливові системи”, - кажуть містяни.

Водночас в міськраді додали, що місто потерпає від комунального колапсу. Постійні пориви, затоплення – стали вже буденною частиною життя маріупольців. Комунальні підприємства не мають ані достатньої кількості штату, ані техніки. Тож людям доводиться самостійно шукати шляхи вирішення проблем.

Нагадаємо, що в Маріуполі місцеві масово скаржаться на дії росіян та повернення до 90 років.