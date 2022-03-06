"Маріуполь стоїть": українські захисники знищили багато ворожої техніки та ліквідували 40 окупантів

"Маріуполь стоїть": українські захисники знищили багато ворожої техніки та ліквідували 40 окупантів

Захисники взяли у полон 2 окупантів.

У Маріуполі українські захисники знищили багато ворожої техніки та взяли у полон 2 окупантів.

Про це повідомили українські захисники.

Військові злочинці РФ сьогодні в боях під Маріуполем зазнали втрат. Українські захисники знищили: 7 танків, 5 ББМ, 2 "Тигра", близько 40 російських окупантів, двох взяли в полон. Боротьба триває! Маріуполь стоїть!", - йдеться у повідомленні.