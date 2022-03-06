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"Маріуполь стоїть": українські захисники знищили багато ворожої техніки та ліквідували 40 окупантів

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"Маріуполь стоїть": українські захисники знищили багато ворожої техніки та ліквідували 40 окупантів

Захисники взяли у полон 2 окупантів.

У Маріуполі українські захисники знищили багато ворожої техніки та взяли у полон 2 окупантів. 

Про це повідомили українські захисники.

Військові злочинці РФ сьогодні в боях під Маріуполем зазнали втрат. Українські захисники знищили: 7 танків, 5 ББМ, 2 "Тигра", близько 40 російських окупантів, двох взяли в полон. Боротьба триває! Маріуполь стоїть!", - йдеться у повідомленні. 

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,
  • танків ‒ 285 од.,
  • ББМ ‒ 985 од.,
  • артилерійських систем – 109 од.,
  • РСЗВ ‒ 50 од.,
  • засоби ППО ‒ 21 од.,
  • літаків – 44 од.,
  • гелікоптерів – 48 од.,
  • автомобільної техніки ‒ 447 од.,
  • легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,
  • цистерн з ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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