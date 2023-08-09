Маріуполь і Грозний стали містами-побратимами: красномовне фото

Окупований Маріуполь і Грозний стали містами-побратимами. Міста обʼєднує те, що обидва були зруйновані російськими військами.

Про це повідомила Маріупольська міська рада.

Маріуполь порівняли з Грозним / Фото з телеграму Маріупольської міської ради

"Рускій мір" як він є

Коротко про наслідки російської агресії в Маріуполі:

пошкоджено 90% інфраструктури міста;

зруйновано 50% усього житлового фонду;

вбито понад 22 тисяч мирних жителів (кількість жертв може бути значно більшою).

Грозний також неабияк постраждав під час двох чеченських війн (у 1994–1996 та 1999-2000 роках). Там були знищені сотні будинків і вбиті тисячі людей. За іронією долі, тепер жителів Чечні відправляють вбивати українців, зокрема, в захопленні Маріуполя брали участь "кадирівці".

"Пропаганда росіян і переслідування згодом зробили свою справу. Так само тепер окупанти намагаються створити "комфортну для себе версію реальності" та виправдати власні злочини. Руйнування, знищення, смерть – те, що приніс "рускій мір" для обох міст", – підсумували в міськраді міста.

Раніше йшлося про те, що з російською окупацією до Маріуполя увірвалося беззаконня. Домагання до жінок, аварії за участі російських військових, зниклі люди – все це нові реалії жителів міста. Зокрема, нещодавно маріупольчанка поскаржилася на свавілля, яке чинили будівельники, які приїхали з РФ.

Читайте також: