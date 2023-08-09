Маріуполь і Грозний стали містами-побратимами: красномовне фото

Росії не звикати до брехні, руйнувань і вбивств.
Окупований Маріуполь і Грозний стали містами-побратимами. Міста обʼєднує те, що обидва були зруйновані російськими військами.
Про це повідомила Маріупольська міська рада.
"Рускій мір" як він є
Коротко про наслідки російської агресії в Маріуполі:
- пошкоджено 90% інфраструктури міста;
- зруйновано 50% усього житлового фонду;
- вбито понад 22 тисяч мирних жителів (кількість жертв може бути значно більшою).
Грозний також неабияк постраждав під час двох чеченських війн (у 1994–1996 та 1999-2000 роках). Там були знищені сотні будинків і вбиті тисячі людей. За іронією долі, тепер жителів Чечні відправляють вбивати українців, зокрема, в захопленні Маріуполя брали участь "кадирівці".
"Пропаганда росіян і переслідування згодом зробили свою справу. Так само тепер окупанти намагаються створити "комфортну для себе версію реальності" та виправдати власні злочини. Руйнування, знищення, смерть – те, що приніс "рускій мір" для обох міст", – підсумували в міськраді міста.
Раніше йшлося про те, що з російською окупацією до Маріуполя увірвалося беззаконня. Домагання до жінок, аварії за участі російських військових, зниклі люди – все це нові реалії жителів міста. Зокрема, нещодавно маріупольчанка поскаржилася на свавілля, яке чинили будівельники, які приїхали з РФ.
Читайте також: