Маріуполь потопає в "болотах" та "річках": в місті кажуть про комунальний колапс (фото)

Місцеві мешканці вже другий рік скаржаться на комунальний колапс у Маріуполі.

Тимчасово окупований Маріуполь потопає в “болотах” та “річках”, які утворюються через комунальний колапс у місті.

Про це повідомили в пресслужбі Маріупольської міськради.

Як стало відомо, місцеві мешканці вже другий рік скаржаться на комунальний колапс у Маріуполі. Там відбуваються постійні пориви, затоплення підвалів.

“Місцеві повідомляють, що на 17-му мікрорайоні, біля будинків по бульвару Шевченка, 266 та 262 та дитячим садком з колодязя тече каналізаційна "річка". Жодні комунальні служби не реагують”, - розповіли в міськраді.

Жителі також додають, що прямо біля цієї “річки” є ринок, на якому торгують продуктами харчування. Зокрема, “кисломолочкою” та м’ясом.

“А ось своєрідне каналізаційне "болото" утворилося у парку біля школи №25. Маріупольці пишуть, що псевдовлада за рік так і не спромоглася ліквідувати “джерело зарази та ризику для здоров'я”, - додали в міськраді.

Нагадаємо, що військова техніка окупантів у Маріуполі таранить цивільні автівки.

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