Маріуполь з висоти: який вигляд має місто, яке не може взяти російська армія (відео)

Маріуполь з висоти: який вигляд має місто, яке не може взяти російська армія (відео)

Українські захисники не дають пройти російським загарбникам до Маріуполя, який окупанти нещадно знищили.

Російська армія зруйнувала Маріуполь, влаштувала там гуманітарне пекло, але захопити його не змогла.

Відео розгромленого путінським режимом мирного міста показали з висоти пташинного польоту. У ролику показано, яких руйнувань завдала "російська рука" по житлових квартах, скидаючи авіабомби, ракети і обстрілюючи мирне населення з артилерії.

"Це - український Маріуполь. Місто, яке 28 днів не можуть взяти російські війська. А насправді - більше 8 років. Коментарі тут зайві", - написав керівник Офісу президента Андрій Єрмак і оприлюднив відео на своєму каналі в Telegram.

Нагадаємо, останній дипломат ЄС, який покинув Україну, генеральний консул Греції Маноліс Андрулакіс заявив, що Маріуполь ввійде до списку міст, які були зруйновані внаслідок війни.

Як повідомлялось, вже кілька тижнів захисники України тримають оборону Маріуполя у Донецькій області. Їм вдається розбивати війська окупантів, зокрема, спецпризначенців.

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