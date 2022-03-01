Маріуполь залишився без світла, Волноваха майже знищена: як минула ніч у Донецькій області

Маріуполь залишився без світла, Волноваха майже знищена: як минула ніч у Донецькій області

Слава ЗСУ! Смерть окупантам.

У Маріуполі через ворожі обстріли перебито лінії електропередач, місто без електрики.

Про це 1 березня повідомляє голова Донецької облдержадміністрації Павло Кириленко.

"Неспокійна ніч з 28 лютого на 1 березня. Найважливіше - Маріуполь та Волноваха наші! Обидва міста перебувають під тиском ворога, але тримаються. У Маріуполі через ворожі обстріли перебито лінії електропередач, місто без електрики", - написав він.

Волноваха майже знищена, звідти евакуйовано близько 30 людей, ще сотня виїхала самостійно.

Приблизно о 5 ранку були обстріли в районі Новоселівки Третьої, цивільне населення не постраждало.

У Верхньоторецькому частково мешканці відновили електропостачання власними силами. Без електропостачання залишаються Тоненьке, Сєвєрне, Водяне, Невельське та Новоселівка Друга.

У Красногорівці о 01:50 було випущено 12 снарядів АГС.

З 5-6 ранку почалися обстріли в напрямку Луганського, постраждалих цивільних немає.

Ми пережили страшну зиму і починаємо нову українську весну.

Слава ЗСУ! Смерть окупантам.