Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Маріуполь залишився без світла, Волноваха майже знищена: як минула ніч у Донецькій області

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Маріуполь залишився без світла, Волноваха майже знищена: як минула ніч у Донецькій області

Фото: Тетяна Ігнатченко

Слава ЗСУ! Смерть окупантам.

У Маріуполі через ворожі обстріли перебито лінії електропередач, місто без електрики.

Про це 1 березня повідомляє голова Донецької облдержадміністрації Павло Кириленко.

"Неспокійна ніч з 28 лютого на 1 березня. Найважливіше - Маріуполь та Волноваха наші! Обидва міста перебувають під тиском ворога, але тримаються. У Маріуполі через ворожі обстріли перебито лінії електропередач, місто без електрики", - написав він.

Волноваха майже знищена, звідти евакуйовано близько 30 людей, ще сотня виїхала самостійно.

Приблизно о 5 ранку були обстріли в районі Новоселівки Третьої, цивільне населення не постраждало.

У Верхньоторецькому частково мешканці відновили електропостачання власними силами. Без електропостачання залишаються Тоненьке, Сєвєрне, Водяне, Невельське та Новоселівка Друга.

У Красногорівці о 01:50 було випущено 12 снарядів АГС.

З 5-6 ранку почалися обстріли в напрямку Луганського, постраждалих цивільних немає.

Ми пережили страшну зиму і починаємо нову українську весну.

Слава ЗСУ! Смерть окупантам.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 29
  • гелікоптери - 29
  • танки - 191
  • бойові броньовані машини - 816
  • гармати - 74
  • ЗРК "Бук" - 1
  • "Гради" - 21
  • автомобільна техніка - 291
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 3
  • кораблі і катери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 5300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

Наступна публікація