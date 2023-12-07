Маріуполь – знову на межі гуманітарної катастрофи: що сталося

Місту загрожує "холодомор", як це було минулого сезону.

Окупований Маріуполь знову опинився на межі гуманітарної катастрофи, адже у щонайменше 40% багатоповерхівок відсутні централізоване опалення та електроенергія.

Про це радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив у ефірі телемарафону "Єдині новини".

Андрющенко зазначив, що відсутність світла і тепла – проблема №1 на сьогодні в місті.

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"Маріуполь знову вступає в зиму, і знову на межі гуманітарної катастрофи. На сьогодні щонайменше 40% маріупольців знаходяться без централізованого опалення і без електрики. Тут є певні нюанси, пов’язані з веденням бойових дій. І через нещодавній шторм окупанти досі не можуть владнати електропостачання, тому системи відключені, відсутність роботи центрального опалення. Це проблема номер один на сьогодні в місті", – розповів радник міського голови.

Він уточнив, що 40% будинків без тепла – це багатоповерхівки.

"Сподіваємось, що врешті-решт окупаційна влада дасть лад теплу, і не буде такого "холодомору", як це було минулого року", – додав Андрющенко.

Нагадаємо, наприкінці листопада повідомлялося, що жителі Маріуполя замерзають без опалення, адже загарбники не виділяють грошей на заміну труб. Без тепла – сотні будинків.

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