Маріупольці скаржаться на жахливу якість "ремонтів" від РФ (відео)

Росіяни проводять "ремонти" у зруйнованому Маріуполі лише "для галочки", тож легко уявити, якою є їхня якість.

Так, Маріупольці скаржаться, що РФ зовсім не відновлює їхнє житло, як обіцяла. Люди показали "відновлені" квартири, які більше нагадують руїни. До прикладу, у будинку на Кірова: аварійні стелі, немає проводки, а взимку – 8 градусів тепла.

Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

Маріупольці скаржаться на жахливу якість “ремонтів” від РФ

За даними відомства, на скарги мешканців окупаційна "адміністрація" не реагує. Мовляв, це "їхня приватна власність, робітники більше нічого не робитимуть".

"Окупанти відмивають кошти на ремонтних роботах, а людей залишать сам на сам із проблемами", – зазначили у міськраді.

Раніше жителі Лівобережного району Маріуполя поскаржилися, що під час так званого "ремонту" окупанти зруйнували дорогу, яку лише нещодавно зробили.

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