Маріупольці сплять на підлозі, їдять баланду і розбирають завали: показали відео з фільтраційного табору

Російські окупанти створили фільтраційні табори, у яких утримують маріупольців: їх перетворили на справжнє гетто.

Чотири тижні тому загарбники держави-терористки Росії примусово вивезли з районів Гугліно, Мирний та Волонтерівка всіх чоловіків. Близько двох тисяч осіб розмістили в селах Безіменне і Козацьке, що в Новоазовському районі на півдні Донеччини.

Ексклюзивне відео з середени фільтраційного табору у своєму Telegram показав радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Фільтраційні табори в селі Безіменне перетворені на справжне гетто для маріупольців. Це найжахливіша історія, про яку варто розповідати всьому світу. Ми отримали всі подробиці і унікальне відео підтвердження з середини. Без перебільшень – це нова сторінка війського злочину Росії, що відбувається просто зараз", - йдеться у його повідомленні.

Чоловіків розмістили в приміщенні школи та клубу. До слова, саме табір у школі зафільмований у відео. Людям заборонено покидати територію школи без конвою російських військових. Умови утримання жахливі: люди вимушені спати на підлозі в коридорах. Вони не отримують медичну допомогу.

За словами радника мера, серед людей в школі Безіменному зафіксовано перший випадок туберкульозу. Як наслідок, спортивну залу школи перетворили на ізолятор. Там зачинили без медичного догляду велику кількість людей. В селі Козацьке зафіксовано перший випадок смерті чоловіка через відмову окупантів викликати швидку допомогу.

Зранку та ввечері людям дають їсти. "За відсутності будь-кого з утриманих окупанти обіцяють посилювати тортури та вдатись до розстрілу інших затриманих. Триразове харчування справжньою баландою. Як точка гігієни в місті утримання одна раковина з холодною водою на тисячі людей. Гігієна відсутня, що посилює захворюваність серед утримуваних", - розповів Андрющенко.

Зазначається, що у чоловіків відібрали паспорти та інші документи для ідентифікації. Крім того, їм не дозволили взяти з собою жодних речей. Після проведення фільтрації людям видали папірець про її проходження. Втім, він не дозволяє їм покинути територію табору. Були окремі спроби, але чоловіків затримали і побили. За словами Андрющенка, під час останньої зі спроб люди намагалися прорватись до евакуаційних автобусів ООН та Червоного Хресту, які утримані бачили з вікон.

Утриманих залучають на роботу з благоустрою в Безіменному і Новоазовську. Зазначається, що буде далі з людьми - невідомо: чи використають їх як робочу силу на розборі завалів Маріуполя, чи мобілізують до армії держави-агресорки Росії.

"У понеділок, 2 травня, на вишикуванні було оголошено, що чоловіки будуть брати участь в параді на 9 Травня в Маріуполі як "полонених". Для цього їх переодягнуть в форму українських солдат", - розповів він.

До слова, домівки жінок, які залишились в районах Гугліно, Мирний та Волонтерівка, грабують росіяни. Крім того, на вулицю вони не виходять через страх зґвалтування.

Як повідомлялося, Маріуполь залишається найгарячішою точкою на Донеччині. Місто зруйноване та заблоковане російськими окупантами. Вони знущаються над місцевими жителями, посилюють заходи фільтрації і впровадили інформаційну блокаду. Крм того, маріупольців депортують до Владивостока та пропонують низькооплачувану роботу: стали відомі умови, в яких живуть українці.

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