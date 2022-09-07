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Маріуполець показав вирву від російського снаряда, який вбив 6-річну дівчинку та 14-річного хлопчика

Маріуполець показав вирву від російського снаряда, який вбив 6-річну дівчинку та 14-річного хлопчика

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Маріуполець показав вирву від російського снаряда, який вбив 6-річну дівчинку та 14-річного хлопчика

скриншот з відео

Місцеві показують маріупольські "вирви смерті", які залишили по собі російські снаряди.

Житель Маріуполя зняв на камеру одну з вирв у місті, яка утворилась від влучання російського снаряда в житловий будинок. Внаслідок влучання боєприпасу загинули двоє дітей: 6-річна дівчинка та 14-річний хлопчик.

Про це інформує Маріупольська міська рада.

"Маріупольські вирви смерті. На відео місцевий житель показує на одну з вирв, яку залишив по собі російський снаряд. Він знищив будинок, а разом з ним вбив двох дітей. А саме 14-річного хлопчика та 6-річну дівчинку. Так виглядає розстріляне дитинство. "Русский мир" приніс у наш дім війну, руїни, смерть та біль", - зазначили у міській раді.

Нагадаємо, від початку війни російські окупанти вбили в Україні 383 дитини, ще понад 740 поранено. Найбільше постраждало дітей у Донецькій області.

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Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
2555
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