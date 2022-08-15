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"Маріупольські клітки" - це військовий злочин: Подоляк закликав Червоний Хрест нарешті згадати про своє призначення

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"Маріупольські клітки" - це військовий злочин: Подоляк закликав Червоний Хрест нарешті згадати про своє призначення

У Маріуполі російські окупанти готуються судити бійців "Азову".

Для "судилища" в місцевій філармонії встановлюють клітки.

В Офісі президента України закликали Червоний Хрест відреагувати на цю подію. До організації звернувся радник голови ОП Михайло Подоляк.

"Усі військовополонені, зокрема захисники "Азовсталі", є комбатантами, які на законних підставах захищали свою країну. Тому "маріупольські клітки" — це офіційний воєнний злочин Росії. Час Міжнародному Комітету Червоного Хреста та президенту МКЧХ Пітеру Маруреру нарешті згадати про своє призначення й подумати про свою репутацію", - написав Подоляк.

Нагадаємо, Жданов назвав можливі способи обміну полонених "азовців".

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