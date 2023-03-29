Марк Гемілл, який грає Люка Скайвокера, записав голосове повідомлення для аварійних сигналів в Україні

«Увага. Попередження про авіаудар», відзивається голос Марка Гемілла, коли система оборони країни виявляє загрозу повітряних ударів з боку Росії. «Пройдіть до найближчого укриття».

Марк Гемілл, найбільш відомий своєю роллю Люка Скайвокера у фільмах «Зоряні війни», додав свій знаменитий голос до популярного українського додатку для аварійних сигналів, приєднуючись до зростаючого списку знаменитостей, які підтримують боротьбу країну.

Про це інформує ТСН.

«Увага. Попередження про авіаудар», відзивається голос Марка Гемілла, коли система оборони країни виявляє загрозу повітряних ударів з боку Росії. «Пройдіть до найближчого укриття».

Для тих, хто не може негайно відреагувати на попередження, Гемілл додає: «Не будьте байдужими. Ваша самовпевненість — це ваша слабкість», що є натяком на репліку Скайвокера з фільму «Повернення Джедая».

Після того, як небезпека минула, Гемілл повідомляє, що попередження закінчене, додаючи: «Нехай сила буде з вами».

Додаток доступний для користувачів на пристроях Apple та Android.

Гемілл — один з багатьох голлівудських зірок, які сприяють гуманітарній допомозі та ініціативам в Україні. У минулому році він був названий послом ініціативи, започаткованої Збройними силами України, що мала на меті зібрати кошти на дрони для протидії російській агресії.

Кампанія «Дронація» (слоган: «Ці дрони — ті, що вам потрібні») допомогла зібрати кошти на 1400 дронів за три місяці, згідно з веб-сайтом кампанії.

Тема добра проти зла у Зоряних війнах, за словами Гемілла, подібна до боротьби, яку веде Україна за своє майбутнє: «Український народ, що об'єднується заради цієї справи та героїчно реагує на події... неможливо не бути надхненним тим, як вони витримують цю бурю», — сказав він Associated Press.

Для деяких українців голос Гемілла — це ліки під час складних моментів. Один шанувальник написав у Twitter, що його голос «піднімає настрій». Інший сказав: «Це дрібниця, але це підтримує наш дух та допомагає впоратися зі стресом, який супроводжує майже щоденні повітряні сирени».

Згідно з Associated Press, повітряні сигнали тривоги, на яких засновано голос Гемілла, лунали понад 19 000 разів за один рік війни.

У попередніх інтерв'ю щодо його підтримки України, Гемілл намагався відрізнити свої фільми від реальної ситуації в Україні.

«Це справді казка для дітей, спочатку саме таким були «Зоряні війни». А реальність, жорстока реальність того, що відбувається в Україні, викликає жах», — заявив він у лютому в інтерв'ю Politico.

Раніше повідомлялося, що американський актор Марк Гемілл, відомий завдяки ролі Люка Скайвокера у стрічці "Зоряні війни", повідомлятиме про сигнали повітряної тривоги в Україні.

Також ми інформували, що американський актор Марк Гемілл, відомий за роллю культового героя Люка Скайвокера зі стрічки "Зоряні війни" збирає кошти на безпілотники для українських захисників.

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