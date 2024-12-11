Маркус розкрив деталі скандалів 47-ї бригади і конфлікту з Шаламагою: подробиці

Валерій Маркус розповів, що відбувалося у командуванні та чому він прийняв рішення про переведення на нижчу посаду.

11 липня 2023 року тоді ще головний сержант 47 ОМБр Маркус написав рапорт, у якому попросив перевести його на нижчу посаду. Згодом його зняли з посади, а на його місце призначили Віталія Аверіна. З того часу Маркус майже не з’являвся в медійному полі протягом півтора року.

Проте 11 грудня він виклав відео, в якому розповів подробиці конфлікту.

Маркус розповів про формування "Маґури" від стрілецького батальйону до полку. У відео він також зазначив свій внесок в формування полку та наголосив на перешкодах і суперечках під час його формування.

Формування "Маґури"

За інформацією з відео, Івану Шаламазі запропонували стати комбатом 47-го окремого стрілецького батальйону в квітні 2022 року.

"А мені він запропонував стати головним цієї військової частини. За що я йому, насправді дуже вдячний", – йдеться в повідомленні.

Маркус зазначив, що Іван Шаламага ухвалив це рішення з меркантильних міркувань.

"Я погодився, і в моїй голові одразу почали з'являтися ідеї. Як зробити цей батальйон унікальним? У тій самій розмові я почав накидати ідеї щодо набору людей через співбесіди, щодо створення фонду, щодо тренування, геральдики, ідеології й тому подібне", – розповів військовий.

Він додав, що військовослужбовці, "домовилися на березі, що усе що стосується публічності бригади і співпраці із зовнішнім світом" є парафією Маркуса.

Що пішло не так на етапі набору кандидатів

Першим завданням для новоствореної структури мав стати набір людей та грамотно прописана стратегія розвитку. Маркуса не влаштовувала "радянщина" у ЗСУ.

За словами Маркуса, Іван Шаламага був присутнім на відборі військових лише в перший день та не долучався до розв'язання проблем формування.

"В наступні дні він не з'явився, а замість себе прислав свого заступника", – додав колишній головний сержант 47 ОМБр.

Тим часом вище командування хотіло "допомогти" з комплектуванням 47-ї бригади, запропонувавши долучити до війська чоловіків, які були примусово доставлені до ТЦК, що не відповідало цінностям та ідеї "Маґури", як переконує Валерій Маркус.

"Нас змушували робити роботу неякісно, без розбору. Ми перші в ЗСУ, хто почав займатися рекрутингом через співбесіди, в деяких підрозділах 30-ї бригади була поставлена задача зібрати найбільш проблемних людей і відправити до Маркуса", – поділився військовий.

Як встромляли "палки в колеса" у роботі

Другою фатальною помилкою Маркус назвав – стройову. Але він зазначив, що вона була спільна.

"Стройова це серце частини. Місце де особовий склад вирішує дуже багато питань", – запевнив військовослужбовець.

За його словами, начальницю стройової частини відібрав Шаламага. А Маркус не приділив достатньої уваги оцінці її здібностей і фаху. Ця людина одразу почала саботувати оформлення новобранців та понижувати авторитет Маркуса. Крім цього, вона просто "бухала на роботі". Коли це побачив Шаламага то відправив її до ВСП.

Він також додав, що Іван Шаламага покращував своє фінансове становище за рахунок своєї посади.

За словами військового, за діяльність, яку мав робити Шаламага, але робили інші, той "плекав злобу", нібито через те, що у нього відбирають владу. Як пояснює Маркус, таким чином саме у нього накопичився авторитет та репутація серед бійців та командування.

Провальна операція на Вуглегірській ТЕС

Він також звинуватив Івана у великій кількості втрат під час оборони Вуглегірської ТЕС на Донеччині.

"На мою особисту думку, дії Івана Михайловича Шаламаги ледь не призвели до того, що існування нашого батальйону могло там і припинитися. Батальйон втратив багато достойних і важливих людей. Власність, до речі, одного із загиблих, Шаламага, потім спробує собі привласнити", – пояснив Маркус.

Між військовими почали точитися розмови, що Іван Шаламага надто юний для командира та некомпетентний для своєї посади. Інші ж заявляли, що Шаламага не виконував роботу, якою б мав займатися, як командир та не приділяв достатньо уваги виниклим проблемам.

Початок скандалу з Іваном Шаламагою

Валерій Маркус заявив, що тиск на бригаду почав посилюватися. Постало питання зняття з посади Івана Шаламаги, проте, Маркус нібито вступився за нього.

"На посаді командира полку має бути Іван Шаламага, бо він наш лідер, усе , що відбувається — це його великий задум і усім цим, усе, що є ми завдячуємо йому", – пригадав Маркус.

Зрештою, йому самому, а не Шаламазі, запропонували командувати полком. Ця новина викликала в Шаломаги обурення, як зазначив Маркус, "аж перекосило".

Він додав, що використовував кожен привід, щоб "згадати про Шаламагу і потішити його гординю".

"Якщо коротко, то Іван Михайлович Шаламага — це результат колективної праці багатьох людей. Ми придумали Івана Михайловича Шаламагу і його подвиги", – підсумував колишній головний сержант 47 ОМБр.

Опубліковане відео є лише однією з частин матеріалу.

Нагадаємо, 11 липня 2023 року відомий багатьом українцям головний майстер-сержант 47-ї окремої механізованої бригади "Магура" Валерій Маркус написав рапорт, де попросив перевести його на нижчу посаду.

Він назвав заступника командира частини "аморальним дегенератом, знаходження з яким в одному колективі принижує мою честь і гідність". І хоча ім'я офіцера було замальоване, у Мережі здогадалися, що Маркус має на увазі майора Івана Шаламагу.

Історія створення 47-бригади розпочалась ще навесні 2022-го року. Саме тоді, після російського повномаштабного вторгнення, був створений батальйон з цивільних добровольців і військовослужбовців з інших частин, які пройшли співбесіди і відбір. Влітку батальйон брав участь у боях біля Вуглегірської ТЕС. Восени 2022 року батальйон розширений до штурмового полку, а вже у листопаді — до бригади. Влітку 2023 року бригада вела бої на Токмацькому напрямку в районі Оріхова.

47-а бригада однією з перших розпочала контрнаступ на Запоріжжі, бійці 22 серпня зайшли в село Роботине, де згодом евакуювали місцевих жителів.

Читайте також: