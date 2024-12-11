Маркус вперше за тривалий час вийшов на публіку і заявив, що його хотіли вбити

Маркус натякнув, що до спроб ліквідації може бути причетний Сергій Коротких.

Колишній головний сержант 47 ОМБр "Маґура" Валерій Маркус вперше за тривалий час з'явився в інформаційному просторі.

Військовослужбовець опублікував відео, у якому розповів про конфлікти з керівництвом бригади. Зокрема, Маркус стверджує, що у зоні бойових дій його хотіли ліквідувати.

"Це була боротьба в тіні, коли опоненти одне одного не бачать. На відстані. Але усе настільки серйозно, що в процесі цієї боротьби може хтось загинути. На даний час я не можу розповісти нічого з того, що відбувалося – заради своєї безпеки і своїх колег. Але ставки в той момент були підняті максимально", – розповідає він про конфлікт у бригаді.

Маркус розповів, що саме тоді від спецслужб він отримав інформацію, що його планують фізично усунути в зоні бойових дій.

"Саме тоді я знайшов на дні своєї машини GPS-трекер. Саме тоді в нашому житті – можливо випадково, а можливо і ні – з'явився Коротких Сергій Аркадійович. Він же – "Малюта", Боцман", ФСБ-шний сексот, який займався замовними вбивствами в Білорусі, Росії, а потім і в Україні з подачі Авакова", – звинувачує Маркус.

Зауважимо, що, згідно з інформацією з відкритих джерел, Сергій Коротких 1974 р.н. – учасник російських та білоруських неонацистських організацій, який переїхав до України 2014 року. Воював у складі "Азову". Отримав українське громадянство. У 2015-2017 роках керував відділом охорони об'єктів стратегічного значення при Департаменті Державної служби охорони при МВС України.

Сергія Коротких називають причетним до вбивства 2015 року одного із засновників "Азову" Ярослава Бабича. Про це заявляла дружина Бабича Лариса.

2020 року журналісти Даріус Богуцький та Едуард Чекін заявили, що саме Коротких убив Павла Шеремета через події 16-річної давнини в Білорусі. Підтвердження цієї інформації немає.

Раніше Валерій Маркус розкрив деталі скандалів 47-ї бригади і конфлікту з теперішнім заступником командира бригади Іваном Шаламагою.

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