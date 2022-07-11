Мародерство та анархія: окупант розповів, як військові РФ та ФСБівці змагаються за вкрадене авто на Херсонщині

Мародерство, анархія та беззаконня – такий "руский мір" влаштовують загарбники на тимчасово окупованій Херсонщині.

Російські військовослужбовці і працівники ФСБ РФ конкурують між собою навіть за крадений автомобіль. Тому що він призначений для нового "голови поліції" в одному з населених пунктів Херсонської області.

Про це йдеться в телефонній розмові окупантів, яку вдалося перехопити СБУ.

"Знайшли вкрадену машину! А що в результаті? Фейси (ФСБівці) забрали! Оху*вші такі ж, бл*дь! "Це ми її спиз*или"! І ти нічого не зробиш їм… Вона для людини, яку завтра начальником поліції ставити будуть… А якого х*я ти на спиж*женій тачці їздиш?.. Начальник поліції, бл*дь?" – жаліється один із рашистів.

На що його командир порадив змиритися з ситуацією: "Ну, зараз така анархія і буде, на*уй!".

"І поки у військах рф панує анархія, у наших захисників мета незмінна – повернути всі тимчасово окуповані території. Щодня працюємо на нашу перемогу", - зазначили в СБУ.

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