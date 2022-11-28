Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Мародерство в Маріуполі та життя українських біженців у Європі: головні новини ночі 28 листопада 2022

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
102
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Мародерство в Маріуполі та життя українських біженців у Європі: головні новини ночі 28 листопада 2022

Фото: facebook.com/Петро Андрющенко

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Головні новини ночі 28 листопада 2022:

  • Мародерство в Маріуполі не зупиняється ані на хвилину. Читати далі –>
  • Гайдай розповів, що руйнування підстанції "Кремінська" завдало довкіллю шкоди на 1,5 мільярда гривень. Читати далі –>
  • У Великій Британії підтвердили надання української армії ракет Brimstone. Читати далі –>
  • Стало відомо, скільки українців наразі зареєструвались як біженці у Європі. Читати далі –>
  • Стало відомо, хто цього тижня просував проросійські наративи кремлівської пропаганди. Читати далі –>

Читайте також:

Зеленський за 27 листопада: Росія готує нові удари - не ігноруйте повітряну тривогу

Зеленський за 27 листопада: Росія готує нові удари - не ігноруйте повітряну тривогу

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
102
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація