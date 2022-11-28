Мародерство в Маріуполі та життя українських біженців у Європі: головні новини ночі 28 листопада 2022

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Головні новини ночі 28 листопада 2022:
- Мародерство в Маріуполі не зупиняється ані на хвилину. Читати далі –>
- Гайдай розповів, що руйнування підстанції "Кремінська" завдало довкіллю шкоди на 1,5 мільярда гривень. Читати далі –>
- У Великій Британії підтвердили надання української армії ракет Brimstone. Читати далі –>
- Стало відомо, скільки українців наразі зареєструвались як біженці у Європі. Читати далі –>
- Стало відомо, хто цього тижня просував проросійські наративи кремлівської пропаганди. Читати далі –>
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