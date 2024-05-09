Марш "побєдобєсія" в Маріуполі: як росіяни повернули місто в СРСР (фото, відео)

Окупаційна влада в Маріуполі продовжує насаджувати радянську символіку та пропаганду.
Росіяни в день "побєдобєсія" 9 травня перетворили захоплений Маріуполь на машину часу в СРСР. Усе місто обклеєне радянськими прапорами та георгіївськими стрічками.
Про це повідомляє Маріупольська міська рада.
Радянськими плакатами завішані навіть аварійні будинки, ремонтувати які псевдовлада не поспішає. Замість відновлення інфраструктури окупанти зосередилися на ідеологічній обробці населення.
Біля Драмтеатру пройшов автопробіг під радянські пісні. Машини були завішені прапорами СРСР, так званих "ДНР" та Росії. А на капоти автомобілів приклеїли портрети російського диктатора Путіна.
На Лівобережжі людей зібрали біля пам'ятнику "гармати". Усе це на фоні знищеного росіянами бульвару Меотиди.
Особливо цинічним є використання дітей у пропагандистських цілях. У навчальних закладах продовжуються пропагандистські "патріотичні заходи". Діти грають на гармошках, одягнуті у піонерські пілотки. Усім начепили георгіївські стрічки.
У міських палацах культури їх змушують танцювати у радянській формі та з прапорами СРСР. Таким чином окупанти намагаються прищепити молодому поколінню ностальгію за тоталітарним минулим.
"Побєдобєсіє" стало головною ідеологією російських загарбників. Під прикриттям гасел про "велику перемогу" вони виправдовують свої злочини в Україні. Маріуполь, який став символом страждань та руйнувань, окупанти перетворюють на декорацію для своїх пропагандистських шоу.
Раніше повідомлялося, що маріупольці скаржаться на відкриту рекламу наркотиків у місцевих групах. Цей бізнес покривають і самі окупанти, а люди відкрито кажуть, що місцева "поліція в долі".
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