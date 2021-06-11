Маршал Жукова програв генералу Григоренку: у Харкові суд визнав незаконним перейменування проспекту

У Харкові знову перейменували проспект Жукова.
У Харкові епопея з перейменуванням проспекту Жукова-Григоренка отримала продовження. Суд знову визнав незаконним рішення міськради про перейменування проспекту Григоренка на проспект Жукова.
Про це повідомляє "Суспільне".
Відповідне рішення суд ухвалив учора, 10 червня. Зокрема, визнано протиправним і нечинним 1-й пункт рішення Харківської міськради від 24 лютого 2021 року, яким міська рада втретє повернула на мапу Харкова проспект Жукова.
"...задовольнити частково. Визнати протиправним і нечинним п. 1 рішення Харківської міської ради від 24.02.21 "Про вшанування історичної пам'яті...". У задоволенні іншої частини позовних вимог відмовити. Стягнути [...] судові витрати за рахунок Харківської міської ради", — оголосила суддя Катерина Севастьяненко.
Нагадаємо, що у Харкові депутати від "ЄС" подали позов до окружного суду щодо рішення сесії міської ради про перейменування проспекту Петра Григоренка в проспект Маршала Жукова.