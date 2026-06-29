Транспорт і цивільні об'єкти, є загиблі: які міста сьогодні бомбила РФ (фото)

Протягом дня, 29 червня, ворог масовано атакував Дніпро, Запоріжжя, Харків та Сумщину. / © ДСНС

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Сьогодні, 29 червня російські війська знову здійснили чергову серію масованих обстрілів по житлових кварталах та об’єктах критичної інфраструктури в кількох регіонах України. Під ударами важкої артилерії, керованих авіабомб та безпілотників опинилися великі обласні центри та прикордонні громади.

ТСН.ua зібрав все, що відомо про атаку та її наслідки.

Дніпро

Зранку 29 червня армія РФ завдала удару по Дніпру.

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Внаслідок атаки загинули п’ятеро цивільних людей. Серед загиблих — жінка, яка працювала операторкою лінії заготовок для виробництва пластикових пляшок, чоловік, який також був задіяний у виробництві, а також троє будівельників, які відновлювали дах цеху після попередніх ударів РФ.

За інформацією президента Зеленського, 29 людей поранені внаслідок цього удару. За даними ДСНС, з них четверо — у важкому стані. У потерпілих — черепно-мозкові травми, осколкові ураження, переломи, контузії.

Запоріжжя

Сьогодні, 29 червня росіяни вдарили дроном по маршрутці в одному з районів Запоріжжя. Внаслідок удару загинули троє людей.

© Запорізька ОВА

© Запорізька ОВА

© Запорізька ОВА

© Запорізька ОВА

© Запорізька ОВА

© Запорізька ОВА

© Запорізька ОВА

«Їхали, вибухнуло — і все. Російський FPV-дрон влетів у правий верхній кут маршрутки, вона одразу загорілася. Поки двері виламали та витягнули одну жінку — вона була дуже важка, уся в крові. Її забрала швидка допомога. Крім того, двоє людей загинули на місці. Водій, на щастя, живий», — розповів у коментарі «Суспільному» Анатолій, якій їхав у своїй автівці позаду маршртутки. Його машину побило осколками й заклинило через спрацювання подушок безпеки.

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Крім того, після цього цинічного удару росіяни знову дроном атакували Запоріжжя. Поцілили по цивільній автівці. Попередньо, обійшлося без постраждалих.

© Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

© Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

© Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Згодом голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що росіяни влаштували полювання на цивільний транспорт у Запоріжжі.

«Через дрон, що вибухнув поруч із автобусом, є поранені пасажири. Наразі чотирьом людям знадобилася допомога медиків», — додав він.

Харків

Сьогодні росіяни не залишили у спокої і Харків. Загарбники вдарили КАБами по Холодногірському району міста.

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«До десятьох зросла кількість поранених внаслідок обстрілу Холодногірського району. Одна людина загинула — молода дівчина 23 років», — повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов додав, що серед поранених одна людина — у вкрай важкому стані, в операційній.

Також пошкоджено трамвай та електричну мережу, більше 15-ти авто, будівля підприємства та прилеглі до місця влучання будинки.

«Загибла й поранені — це перехожі, двоє поранених — це пасажири трамваю», — уточнив «Суспільному» директор харківського міського департаменту надзвичайних ситуацій Богдан Гладких.

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За словами очільника ОВА Олега Синєгубова, трамвай не доїхав до місця влучання близько 50 метрів.

Сумщина

Також семеро цивільних постраждали внаслідок ворожих атак на Сумщині.

«Важкі травми отримав 52-річний чоловік із Середини-Буди. Ворожий дрон влучив у його двір. Наразі постраждалий перебуває під наглядом медиків. Також у лікарні — двоє жительок Глухівської громади. Інші постраждалі лікуються амбулаторно», — повідомив голова ОВА Олег Григоров.

Нікополь

У Нікополі на Дніпропетровщині під час ліквідації пожежі після російського удару по АЗС рятувальники двічі потрапили під повторний обстріл. Про це повідомили в ДСНС.

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Спочатку росіяни пошкодили один пожежний автомобіль, а коли на допомогу прибув інший екіпаж — атакували знову. Другий автомобіль також зазнав пошкоджень. На щастя, надзвичайники не постраждали.

© ДСНС

© ДСНС

Інші регіони

Як уточнив міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, під ударами також опинилися об’єкти критичної інфраструктури на Сумщині, Одещині та Чернігівщині. Продовжилися обстріли Херсонщини та Харківщини.

У Дружківці, що на Донеччині, ворожі КАБи пошкодили пожежно-рятувальну частину та дві одиниці техніки. На щастя, особовий склад не постраждав.

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