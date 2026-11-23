Реклама

Спільне рішення YASNO та MARSTEK дає власникам зарядних станцій більше можливостей для керування домашнім запасом електроенергії. У YASNO Mobile можна перевірити залишок заряду станції, потужність заряджання та розряджання, а також статистику накопиченої й використаної енергії за обраний період. Застосунок також повідомляє про планові та екстрені відключення світла, тож усю необхідну інформацію користувач отримує в одному місці.

Крім перегляду показників, власники станцій можуть налаштовувати максимальну потужність заряджання. Це дає змогу контролювати, з якою потужністю зарядна станція поповнюватиме запас енергії від електромережі. До одного облікового запису YASNO Mobile можна підключити кілька станцій MARSTEK.

Реклама

Водночас MARSTEK має власний застосунок, у якому можна керувати режимами заряджання та розряджання, налаштовувати графік заряджання за нічним тарифом і підключати додаткове обладнання. Інтеграція з YASNO доповнює ці можливості.

Реклама

Наразі YASNO Power EMS інтегрована у три конфігурації MARSTEK:

MARSTEK VENUS-E 3.0 — потужність 2500 Вт, ємність акумулятора 5,12 кВт·год.

MARSTEK VENUS-A — потужність 1200 Вт, ємність 2,12 кВт·год.

MARSTEK VENUS-A + VENUS-A Battery — потужність 1200 Вт, загальна ємність 4,24 кВт·год.

Це перший етап співпраці компаній. Надалі партнери планують додати нові функції, які допоможуть краще контролювати споживання електроенергії та зменшувати витрати. Для цього MARSTEK розробляє додаткове обладнання, яке дозволить відстежувати, скільки електроенергії використовує будинок.

Офіційно придбати продукцію MARSTEK можна через офіційний сайт marstek.com.ua чи офіційних партнерів бренду — ROZETKA, Епіцентр, COMFY, Фокстрот, Цитрус, АЛЛО та Brain. Важливо, що інтеграція з YASNO Mobile працює лише з оригінальними станціями Marstek.

Про MARSTEK

Реклама

MARSTEK — бренд систем накопичення енергії, заснований у 2020 році. Компанія розпочала з розробки літій-залізо-фосфатних акумуляторів та домашніх систем зберігання сонячної енергії. Сьогодні її асортимент включає портативні зарядні станції, домашні акумуляторні системи та обладнання для використання сонячної енергії. Продукція бренду представлена на міжнародних ринках, зокрема в Європі, США та Японії.

У 2025 році MARSTEK отримала SolarProsumer Award 2025/2026 у Німеччині в категорії Plug-In Storage. А у 2026 році систему накопичення енергії MARSTEK VENUS E відзначили міжнародною премією iF Design Award.

Новини партнерів