Маруновий берет на Кобзарі: 7 корпус ДШВ встановив рекорд України у Дніпрі

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Маруновий берет — невід’ємний символ звитяги, мужності та непохитного духу десантників. Встановлення цього атрибуту ДШВ на монумент Кобзаря стало знаковою подією, що об’єднала військову традицію із вшануванням української культурної спадщини.

Діаметр рекордного берету сягає 1,36 м, діаметр посадки — 1,08 м. Він виготовлений з дотриманням усіх пропорцій офіційного головного убору ДШВ відповідно до габаритів 20-метрового монументу Тарасу Григоровичу.

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Ця акція — знак глибокої поваги та вдячності Дніпру. Від початку повномасштабної війни місто стало надійним тилом, гуманітарним та медичним хабом. Дніпро є справжнім прихистком для 7 корпусу ДШВ і його підрозділів.

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«Дніпро — це місто-воїн, яке стало для нашого корпусу рідною домівкою. Цим рекордом ми демонструємо єдність Сил Оборони України та міської громади, відданість нашій історії та нашу вдячність дніпрянам», — зазначають у командуванні 7 корпусу швидкого реагування ДШВ.

Акція відбулась за підтримки міської влади.

«В Дніпрі найвищий у світі пам’ятник Тарасу Шевченку. Десантники сьогодні подвоїли цей рекорд. Адже цей берет — найбільший, який коли-небудь шився і одягався у світі. Дякуємо нашим десантникам за такий подарунок, але найбільше за те, що тримають фронт, тримають східну браму нашої області», — зазначив заступник міського голови Дніпра Андрій Денисенко.

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