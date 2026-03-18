Марина Барсук

Ідея уніфікувати заробітні плати у державному секторі регулярно з’являється у публічних дискусіях. В умовах війни та обмежених ресурсів пропозиції скоротити витрати і встановити єдині підходи до оплати праці виглядають зрозумілими. Водночас для судової системи такі ініціативи можуть мати значно ширші наслідки.

Можливі ризики для судової влади та нові законодавчі ініціативи щодо змін у системі оплати праці суддів проаналізувала суддя-спікер Північного апеляційного господарського суду, член Ради суддів України Марина Барсук у своїй статті для Української правди.

«Як суддя-спікер, чиє завдання – пояснювати суспільству природу правових інститутів, бачу в нових законодавчих ініціативах (зокрема, законопроєктах №13467 щодо “орудної величини” та №14387 щодо запровадження Виконавчого табеля) дещо більше, ніж просто економію».

Серед запропонованих змін – відмова від прожиткового мінімуму як бази для розрахунку суддівської винагороди та запровадження нової базової («орудної») величини, розмір якої щороку визначатиме Кабінет Міністрів.

«Якщо Кабінет Міністрів отримає повноваження своїми постановами або через формування бюджету регулювати розмір базової величини, виконавча влада отримає прямий важіль тиску на суди».

За словами судді-спікера, у спорах між громадянами і державою – зокрема щодо податків, пенсій чи мобілізаційних рішень – суддя може опинитися у вразливому становищі, якщо його фінансові гарантії залежатимуть від рішень уряду.

Окремою проблемою залишається кадровий дефіцит у судах. Наразі в Україні бракує понад 2000 суддів, а в апаратах судів – тисячі вакансій. «Суд настільки сильний, наскільки захищена його найслабша ланка. Якщо висококласний юрист-помічник отримує 10–12 тисяч гривень, він не прагне пройти конкурс і стати суддею, він не затримається в системі».

Марина Барсук також звертає увагу, що зміна фінансових гарантій може призвести до хвилі відставок серед суддів, які вже мають право на цей крок, що ще більше поглибить кадровий дефіцит і збільшить строки розгляду справ.

«Сьогодні судді дійсно можуть бути незалежними. Вони можуть відчувати впевненість у тому, що захищені державою, що гарантії незалежності працюють, і що вони можуть брати на себе відповідальність – ухвалювати справедливі рішення не “по дзвінку”».

Вона також наголошує на ролі судової системи для економіки країни. За її словами, швидке і справедливе судове рішення є важливим інструментом розвитку як для малого підприємництва, так і для великого бізнесу.

«Якщо перетворити фінансовий захист судді на інструмент ручного урядового управління, суспільство втратить не просто “заможних суддів” – воно втратить єдиний легітимний інструмент захисту своїх прав», – резюмує Марина Барсук.