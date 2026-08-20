"Маша та Ведмідь" потрапив під санкції РНБО: хто ще у списку

Володимир Зеленський / © Associated Press

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Президент Володимир Зеленський ввів у дію нові санкції РНБО. Під обмеження потрапили російські оборонні підприємства, компанії групи «Русал», окупаційна влада, колаборанти та творці мультсеріалу «Маша та Ведмідь».

Про це повідомили на офіційному сайті президента України.

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Удари по російському ВПК та компаніях «Русалу»

Зазначається, що за одним із рішень під санкції потрапили 28 росіян, 36 російських компаній та одна компанія з Китаю. Вони постачали в обхід обмежень електроніку, обладнання й сировину для силовиків РФ, розробляли дрони, програмне забезпечення та ремонтували військову техніку.

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Іншим рішенням обмеження запровадили проти п’яти підприємств групи «Русал» і дев’яти пов’язаних із ними громадян РФ. Вони імпортують глинозем і постачають алюміній для російського ВПК, зокрема для виготовлення військових літаків, ракет та артилерії.

«Санкції мають не лише позначати причетність до російської воєнної машини, а й реально позбавляти її ресурсів і міжнародних зв’язків», — зазначив радник — уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.

Обмеження для посадовців, колаборантів та Іванющенка

Окрім цього, третє рішення стосується 45 людей та 8 компаній. Серед них — російські посадовці, які виправдовують війну та окупацію України, а також ті, хто працює на загарбників на захоплених територіях.

Під санкції потрапив і ексдепутат від «Партії регіонів» Юрій Іванющенко. Його підозрюють у відмиванні землі на понад 160 мільйонів гривень, а його компанії працюють в окупованому Криму. Крім того, він пов’язаний із російським бізнесом та криміналітетом і після початку повномасштабної війни неодноразово їздив до РФ.

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Санкції за дитячу пропаганду та міжнародна співпраця

Ще один блок санкцій стосується п’яти людей та чотирьох організацій, причетних до створення й поширення мультсеріалу «Маша та Ведмідь». Цей проєкт просуває проросійські наративи під виглядом дитячого контенту. Під обмеження потрапили студія «Анімаккорд», її засновник, генеральний директор, а також автор сценарію, режисер, продюсер і власник прав на мультфільм.

«Окремо маємо реагувати на російську пропаганду, особливо коли вона спрямована на дітей і поширюється через великі міжнародні платформи», — додав Владислав Власюк.

Також зазначається, що Україна передасть усю інформацію партнерам, щоб вони запровадили такі ж санкції у своїх країнах.

Санкції проти РФ — останні новини

Нагадаємо, Сполучені Штати запровадили санкції проти президентки Міжнародного кримінального суду (МКС) Томоко Акане. Вона була серед суддів, які 2023 року видали ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна через незаконну депортацію українських дітей.

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Раніше ми писали, що Євросоюз готує наймасштабніший пакет санкцій проти Росії за весь час повномасштабної війни проти України. Новий пакет збільшить кількість підсанкційних структур на третину.

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