Машо, як же так: Захаровій у прямому ефірі наказали не коментувати удар по Україні (відео)

Росіяни продовжують вражати своєю недолугістю.
Речниця МЗС Росії Марія Захарова під час брифінгу отримала телефонний дзвінок. Співрозмовник дав вказівку не коментувати удар МБР по Україні. Втім про це випадково дізналися усі глядачі, бо путінська посіпака не додумалася відійти від мікрофона.
Відеоролик завірусився у Мережі.
– Так, ало.
– Маша?
– У мене брифінг!
– Удар балістичними ракетами, про що заборонили навіть говорити, не коментуєш взагалі.
– Так, добре.
Нагадаємо, зранку 21 листопада російські окупанти вперше вдарили міжконтинентальною балістичною ракетою "Рубіж" по Україні. Це сталося під час атаки на Дніпро.
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