Маша Єфросиніна на заході ООН з прав жінок розповіла про жахливі злочини окупантів

Українська ведуча Маша Єфросиніна виступила як запрошена спікерка на найбільшому щорічному зібранні з питань гендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок штаб-квартири ООН.

Так, 68-ме щорічне засідання Комісії ООН (CSW) відбуватиметься від 11 до 22 березня в Нью-Йорку. Тема цьогорічного засідання – "Прискорення досягнення гендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок".

Маша Єфросиніна на заході ООН з прав жінок

На заході уряди, неурядові організації, представники громадянського суспільства, експерти та активісти з усього світу зібралися разом, щоб узгодити дії, які можуть покласти край бідності жінок і сприяти гендерній рівності.

Цьогоріч Комісією була організована дискусійна панель, присвячена воєнним злочинам, включно з сексуальними, скоєними над жінками та дітьми. Маша Єфросиніна виступила з доповіддю про ситуацію в Україні. Ведуча розповіла про злочини, які окупанти чинять проти жінок на дітей на території країни.

Маша Єфросиніна на заході ООН з прав жінок

"Всі ті жахи, заподіяні нашим жінкам російськими солдатами, призвели до страшних психологічних і фізичних наслідків. Катування жіночих геніталій, примус до сексуального контакту через погрожування позбавленням життя жінкам, їхнім дітям та чоловікам, знущання і ґвалтування десятками росіян однієї жінки або дитини… Цю інформацію отримано безпосередньо від потерпілих. Зараз в нас немає статистичних даних про сексуальні злочини на окупованих територіях, і я просто подумати боюся, які цифри ми отримаємо. Але в нас вже була Буча, був Гостомель, інші регіони, тому певне уявлення про масштаби цих звірств ми маємо", - висловила ведуча у промові

Маша Єфросиніна на заході ООН з прав жінок

Маша Єфросиніна також розповіла, що її "Фонд Маша" працює з постраждалими жінками. Зокрема, ведуча допомагає потерпілим від ворожих дій окупантів отримувати психологічну допомогу, аби подолати наслідки травми та оговтатися після пережитого.

Маша Єфросиніна на заході ООН з прав жінок

"Ми ("Фонд Маша") працюємо з постраждалими від сексуального насилля жінками, надаємо їм психологічну допомогу всіма методиками, що маємо. І ми бачимо, що їхня травма настільки глибока, що у разі її непропрацювання у більшості випадків призводитиме до спроб самогубства. Маємо цього не допустити", - висловилася Маша.

Маша Єфросиніна на заході ООН з прав жінок

Ведуча на заході також наголосила про важливість не забувати про війну в Україні та вірити у перемогу українців. Маша Єфросиніна також додала, що ворог обов'язково буде покараний за всі ті злочини, які чинів на українських землях.

Маша Єфросиніна на заході ООН з прав жінок

"Через два роки повномасштабної війни у нас в країні здається, що світ поставив на паузу віру в наш народ, віру в нашу перемогу. Але ви навіть не уявляєте, наскільки для нас важливо, щоб ви продовжували вірити. Це надає нам силу йти вперед. І я дуже хочу повернутися в Україну, і сказати нашим жінкам, що пройшли через ці страшні випробування, що світ не байдужий до них. Сказати, що їхній біль відчувають. Це надасть їм сили відкривати більше правди про те, що зробив з ними ворог, і ми зможемо фіксувати ще більше злочинів, які будуть направлені до міжнародних судів" - наголосила Маша в своїй промові.

Маша Єфросиніна на заході ООН з прав жінок

Нагадаємо, нещодавно Маша Єфросиніна оголосила березень - місяцем жінок. Ведуча також анонсувала низку заходів, присвячених питанню ролі жінки в сучасному українському суспільстві.

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