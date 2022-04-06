Маша Єфросиніна розповіла про ставлення до Дорна і Лободи, які до війни будували кар'єру в Росії

Ведуча висловила свою думку щодо тих, хто мовчить і хто говорить про війну в Україні.

Українська ведуча, почесний посол ООН з питань народонаселення, наразі волонтерка Маша Єфросиніна в інтерв'ю "Радіо НВ" розповіла, як ставиться до Івана Дорна та Світлани Лободи, які засудили російську агресію, але до війни будували кар'єру в країні-агресорі.

"У концепції мого життя є правило не обговорювати нікого, тим більше публічно, але якщо йдеться про мою позицію. До війни я завжди займала позицію, що кожен має право на свою правду", – сказала ведуча.

Єфросиніна наголосила, що все змінилося 24 лютого – з початком повномасштабної війни в Україні:

"Я поділяю всіх на людей, які щось роблять проти окупантів, і тих, які нічого не роблять або замовчують. Це одне й те саме, – сказав вона. – Є люди, які сказали "ні війні, миру – мир" і поставили чорний квадратик, а є Ваня, який, здається, на другий день розірвав усі контракти та зв'язки з російським ринком. Світлана Лобода на третій день війни перевела особисто до мого фонду божевільну суму грошей, завдяки чому ми взагалі змогли заплатити за паливо, щоб евакуювати людей", – наголосила вона.

Як раніше стало відомо, Лобода перерахувала до фонду "Маша" Маші Єфросініної 1,5 мільйона гривень. Наразі артистка продовжує вести волонтерську діяльність, допомагає центрам для біженців у країнах Європи, а також містам, які найбільше сьогодні постраждали від військових дій на території України.

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