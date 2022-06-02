Маша Єфросиніна розсекретила, скільки грошей зібрали під час телемарафону Save Ukraine - #StopWar

29 травня відбувся другий благодійний телемарафон Save Ukraine – #StopWar, який наживо транслювався зі столиць Німеччини та України.

Близько 20 тисяч людей зібралися на площі біля Бранденбурзьких воріт у Берліні, де розташувалася масштабна сцена, звідки ведучі проводили захід, а артисти виступали наживо.

Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Також люди з усіх континентів та понад 30 міст світу вийшли на вулиці з меседжами #StopWarInUkraine #stoprussia #StandWithUkraine #EmbraceUkraine. Серед них – Берлін, Лондон, Мілан, Торонто, Кашкайш, Стокгольм, Берн, Софія, Копенгаген, Таллінн, Афіни, Сан-Паулу, Курітіба, Відень, Вашингтон, Тирана та безліч інших.

Артисти, які виступали на благодійному заході / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Під час ефіру проводилися телемости з Грецією, Ліваном, Австрією, Польщею, Італією, Францією, США та Канадою. На знак підтримки місцеві приходили на мітинги з плакатами та футболками з написами українських міст, які пережили страшні часи або нині перебувають під обстрілами чи тимчасовою окупацією: Італія – Херсон, Франція – Буча, Австрія – Сєвєродонецьк, Польща – Бородянка, Канада – Ірпінь, США – Чернігів, Ліван – Харків, Греція – Маріуполь .

Ведучі заходу Марія Єфросиніна і Тімур Мірошниченко / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Люди масово переглядали телемарафон на центральних площах і закликали допомагати Україні через платформу United24. Як розповіла на сторінці в Instagram ведуча марафону у Берліні Марія Єфросиніна, під час благодійного заходу вдалося зібрати шість мільйонів гривень:

"Шість мільйонів гривень зібрав другий міжнародний телемарафон SaveUkraine – #StopWar. На ці кошти буде закуплено медичне обладнання для лікарень України, які щодня приймають поранених. Дякуємо всім, хто прийшов до Бранденбурзьких воріт, та всім, хто дивився нас по всьому світу!" – написала Маша.

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