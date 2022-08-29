Машина впала з 10-метрової висоти: на Закарпатті водій з сім'єю на авто злетіли з мосту в річку (фото)

На Закарпатті сім'я на авто злетіла в річку з моста, де тривають ремонтні роботи.

Сьогодні, 29 серпня, між селами Березово та Нижній Бистрий Хустського району Закарпатської області водій Opel Corsa злетів з мосту в річку. Внаслідок ДТП постраждали троє людей.

Про це поінформували у ДСНС Закарпатської області.

Повідомлення про аварію рятувальники отримали о 12:45.

"На автошляху між селами Березово та Нижній Бистрий Хустського району сталася ДТП. Як стало відомо, водій Opel Corsa не впорався з керуванням та злетів у річку Ріка з мосту, де наразі тривають ремонтні роботи. Внаслідок цього водій, його дружина та донька травмувалися", - розповіли надзвичайники.

Фото: ДСНС у Закарпатській області

Машина впала з десятиметрової висоти. Рятувальники допомогли потерпілим дістатися карети екстреної медичної допомоги, а наймолодшу учасницю ДТП, 28-річну доньку подружжя, довелося доправляти на ношах. Зараз всі вони перебувають під наглядом медиків районної лікарні.

Фото: ДСНС у Закарпатській області

Обставини дорожньо-транспортної пригоди з’ясовують правоохоронні органи.

Читайте також: