Машини перетворилися на брухт: в ДТП під Вінницею трагічно загинуло подружжя (фото)

Під Вінницею в аварії загинуло подружжя із Житомирщини. Це сталося поблизу села Сальник Калинівської територіальної громади.
Один із водіїв не впорався з керуванням.
Про це йдеться на сторінці поліції Вінницької області.
35-річний водій Toyota, житель Київської області, не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху. У результаті зіткнувся з автомобілем Daewoo.
"У результаті автопригоди 58-річний водій Daewoo і його 55-річна пасажирка, мешканці Житомирської області, загинули на місці пригоди. Водій Toyota з тілесними ушкодженнями госпіталізований до лікарні", — йдеться в повідомленні.
Поліція з’ясовує усі обставини аварії. Призначено ряд експертиз, після проведення яких буде встановлена причина автопригоди.
Раніше стало відомо, що у Хмельницькому водій електросамоката потрапив під колеса легковика.
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