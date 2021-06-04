Машини плавали у воді: у Маріуполі через сильну зливу затопило вулиці

Місцями забилися ливнівки.
У Маріуполі Донецької області через потужну нічну зливу затопило з десяток вулиць.
Про це розповіли у ТСН.Ранок 4 червня.
Машини плавали у воді, місцями прохід пішоходів був неможливий або ускладнений. Поліція попереджала водіїв про необхідність оминати затоплені ділянки. Місцями забилися ливнівки. Наразі затяжний дощ припинився, вода потроху відходить у море.
Як повідомлялося, два дні Дніпро заливало дощами. Міські ливнівки не в змозі справитися з великими об'ємами води, тож вулиці затоплені, а місцеві жителі шукають у цьому позитив. В одному з Телеграм-каналів з'явилося відео, як містяни дістали човни - каяки і подорожують ними вулицями міста.