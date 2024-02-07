Машини Tesla та маєтки під Києвом: розслідувачі виявили приховане майно керівника спортивного клубу ЗСУ

Під час розмови із журналістами Височин обіцяв внести в декларацію усе майно, яким користується родина. Проте, обіцянку виконав не до кінця.

У Вадима Височина — керівника Центрального спортивного клубу Збройних сил України, підпорядкованого Міноборони, під час журналістського розслідування виявили незадеклароване майно.

Про це йдеться в розслідуванні hromadske.

Згідно декларацією Височина за 2019 рік, в його розпорядженні була службова квартира та одна автівка. Членів родини він у декларації не прописував. Проте насправді у чиновника є цивільна дружина і дорослий син, а у них — два маєтки під Києвом і кілька автівок.

"Так, у дружини полковника Лесі Леськів, яка теж працює у ЦСК ЗСУ і теж подає декларації, є будинок на 260 квадратних метрів у селі Петрушки під Києвом в котеджному містечку "Петрушки Вандерленд". Будинок перебуває у власності жінки з 2012 року — тоді вона придбала його за 930 тисяч гривень (таку вартість жінка внесла в декларацію)", — йдеться у розслідуванні.

Також журналісти виявили ще один будинок поруч на 340 кв м, що належить дорослому сину Вадима Височина, Павлу.

"Будинок куплений разом із земельною ділянкою у 2021 році. Судячи з соцмереж Павла, він у цьому будинку не живе, а мешкає в іншому родинному маєтку, який записаний на його маму Лесю Леськів. Будинок, записаний на самого Павла, зараз ремонтується, тож, найімовірніше, Леськів, Височин-старший та син Павло живуть разом у будинку, який перебуває у власності жінки. Це означає, що Леськів, Височин і їхній син Павло користувалися спільним майном — рухомим і нерухомим — але його не декларували як спільне, бо ж шлюб не був зареєстрований офіційно, а спільний син — уже дорослий", — йдеться у розслідуванні.

Як повідомили журналісти, Височин зазначив, що із Леськів "живе разом, але не завжди".

"Ну я зараз подам декларацію та і всьо", — відповів Височин на запитання, чи знає він, що люди, які ведуть спільний побут і користуються спільним майном, мають бути відображені у деклараціях.

Під час розмови із журналістами він також обіцяв внести в декларацію усе майно, яким користується родина. Проте, обіцянку Вадим Височин виконав не до кінця. Він вказав лише факт існування дружини та наявності у неї автівки. Не задекларував Височин навіть будинок, у якому сам зараз живе і який належить Лесі Леськів. А ось сина у декларацію Вадим Височин взагалі не вніс — попри те, що так само користується спільним із ним майном.

Біля будинку, де живе родина полковника, журналісти зафіксували автомобіль Tesla Model S 2016 року випуску. Автівка записана на сина керівника ЦСК ЗСУ Павла Височина. Саме на цій автівці Вадим і Павло Височини разом їхали у ЦСК ЗСУ, що також зафіксували журналісти.

Окрім цієї автівки, у сина полковника є BMW I3 2017 і Volkswagen Polo 2019. А у Лесі Леськів — Mercedes-Benz GLE 250 2017 року випуску. У самого керівника ЦСК ЗСУ Вадима Височина, є ще дві автівки — Tesla Model Y 2021-го року і Audi A3 2015-го.

Нагадаємо, за перший рік великої війни народні депутати України задекларували 134 нових транспортних засобів.

ТСН.ua вже повідомляв, що третина нардепів за 2022-й рік війни обзавелась новими авто та нерухомістю за мільйони гривень.

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